Emiliano Suárez Pascual, de 45 años, perteneciente a una prestigiosa familia de joyeros, puede decir que ha hecho realidad sus sueños. Como director de marketing de la empresa familiar y como director creativo de grandes obras operísticas: 'La Traviata' o 'La Bohème', de Puccini, que estará hasta el 27 de febrero en el Teatro Marquina de Madrid, y que cuenta con la gran dama Ainhoa Arteta, que es la productora. Un proyecto que comenzó a gestarse en pandemia en el 'Garaje Lola', en Bilbao. Un espacio creativo que comparte con Macarena Bergareche, su socia, y en el que pueden verse exposiciones, obras de teatro, ópera, en formatos inéditos, que abren la puerta en un contexto underground, a los más jóvenes, a precios asequibles. Su gran pasión es la lírica y la cultura, de la que es un agitador nato. Casado con la actriz Carola Baleztena, tienen una hija en común, Juana, además de los cuatro –dos cada uno de relaciones anteriores–, que ambos han aportado al matrimonio.

Emiliano nos habla de 'La Bohème', el montaje que presenta en el teatro Marquina de Madrid. "La idea era hacer ópera con un proyecto austero, nada que ver con la ópera al uso, aunque desde el punto de vista estratégico es muy potente" cuenta del proyecto que tiene a Ainhoa Arteta como productora y lo que más le preocupa es no perder la esencia de su proyecto. "Es un reto, pero queremos demostrar que hay ópera más allá del Teatro Real", explica.

Emiliano Suárez reconoce que, para poder compaginar todas las actividades en las que está involucrado, lleva "un orden muy estricto, que me ha costado una barbaridad porque a mí me gustaba divertirme, salir… hasta que me di cuenta de que tengo que cambiar por la edad", dice y añade que la estabilidad sentimental también le ha ayudado a conseguirlo. "Estos seis años con Carola, han pasado muy rápidos, han sido intensos. Nos hemos casado, cambiado de casa…" y han formado una gran familia junto a Juana, la niña que tienen en común, y los cuatro niños, dos cada uno, de sus relaciones anteriores.

"De Carola lo que más me gusta es su buen carácter, que tiene una energía inagotable, que es muy luchadora, fuerte, y que las cosas importantes las tiene claras... Yo admiro mucho a Carola, porque ella me ha dado la estabilidad y el equilibrio emocional que necesitaba. Con ella he encontrado tranquilidad, rodearme de mi familia y de algunos amigos, no de demasiados, cada vez menos, porque sé que los que están conmigo se lo merecen", cuenta sobre su mujer.

Emiliano comenta que, cuando comenzó la pandemia por coronavirus, estaban en Londres y, aunque pensaron en quedarse, regresaron a España y pasaron el confinamiento en el campo. Además, recuerda qué ha sido lo peor del virus para él: la pérdida de un gran amigo. "La muerte de mi amigo Alfonso Cortina ha sido uno de los disgustos más grandes de mi vida", explica.

El empresario habla con orgullo de sus hijos y afirma que lo único que pretende es que sean felices y desvela qué consejos les da. "Que sean perseverantes, pero yo hablaría de otras cuestiones como la ética, la educación, la dignidad, porque más que la fama o el reconocimiento, hoy en día lo importante es la integridad, la generosidad, la ética, y no perder el tiempo. Yo lo he perdido: por mi trabajo trato con gente famosa que si lo analizas son muy desgraciados. Salir en la tele o en la portada de una revista no da la felicidad". Emiliano desvela si cree que la ilusión y el ímpetu se hereda. "Hay que trabajarlas, es importante controlar los picos de euforia. Yo nunca me he drogado pero sí he bebido y he llevado una vida agitada, porque creo que al final eso ocurre porque estás desubicado por inmadurez, pero hace tiempo que encontré mi camino y ahora estoy en una etapa muy buena y añade que no le preocupa demasiado la edad.

Mi foto favorita

"Esta foto me gusta porque estoy con Macarena Bergareche, mi amiga y socia, con quien fundé Garaje Lola en Bilbao y Madrid".

