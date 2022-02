Pilar Rubio llegaba a 'El Hormiguero' con una propuesta muy valiente para el programa. La mujer de Sergio Ramos se encarga de la sección de tendencias en el programa y estamos muy acostumbrados a que dé todo de ella. En la edición pasada de 'El Hormiguero', la colaboradora hacía retos de lo más extremos que no hacían estar muy pegados a la pantalla. La sección de moda es algo más llevadera y vemos a una Pilar divertida pero mucho más relajada que cuando la vemos a metros del suelo. Aún siendo una sección tranquila, este 16 de febrero Pilar Rubio nos dejaba con ganas de su próxima colaboración.

La sección iba este miércoles de las tendencias de esta primavera. La colaboradora explicaba que se llevan los colores muy vivos y para una de sus demostraciones, Pilar se quitaba una blusa dejando ver todos sus tatuajes. "Lo llevas todo tatuado", le comentaba Pablo Motos y a Pilar Rubio le parecían aún pocos. "Me riñe más que mi padre. Lo siguiente que me quiero tatuar será la semana que viene o la otra, ya lo diré", confesaba.

Para hacerlo más interesante, la colaboradora le proponía un reto a Pablo Motos. A Pilar le gusta divertirse y por su programa está dispuesta a todo. "¿Y un tatuaje en directo? ¿Qué tal? Me puedo tatuar una hormiguita", se animaba quedando al presentador bastante sorprendido. "Me he venido demasiado arriba, ¿vale Pablo?... Hoy estoy un poco liberada", decía Pilar.

