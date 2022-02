Eugenia Osborne te hará llorar con su recuerdo a su madre.

La influencer y Juan Melgarejo anunciaron su separación en julio de 2021 tras 14 años juntos.

Eugenia Osborne lo tiene claro: de momento, no está abierta al amor. La hija de Bertín Osborne no se perdió el evento organizado por la revista Harper's Bazaar y la fima de belleza Caudalie, en Madrid, para presentar 'Premier Cru', una crema formulada para combatir los 8 signos de la edad en un solo gesto. Y allí, con la simpatía y naturalidad a la que nos tiene acostumbrados nos habló de cómo está su corazón, cómo se lleva con su exmarido, el empresario Juan Melgarejo, y cómo está su padre tras tener que suspender sus conciertos por las secuelas del covid.

Este San Valentín ha sido muy distinto para la hija de Bertín Osborne. El pasado julio, la influencer anunciaba su separación de Juan Melgarejo tras 14 años juntos. "Este 14 de febrero lo he pasado en casa viendo una serie. Ha sido muy diferente pero bueno, estoy bien. Siempre me acuerdo es inevitable, han sido muchos años juntos y lo recuerdo con mucho cariño y amor. No tengo tristeza", ha comentado Eugenia.

Gtres

La influencer deja claro que "no hay posibilidad de reconciliación" aunque se llevan "fenomenal y nos queremos mucho. Por nuestros niños cualquier cosa". Ni quiere volver con su ex ni tener pareja. "Ahora mismo no estoy abierta al amor", afirma. Eugenia nos cuenta para un hombre para enamorarle tiene que ser "trabajador, divertido y buena persona". Y sentencia: "Hay vida después de un divorcio".

Eugenia Osborne: "Mi padre está mejor"

La hija de Bertín Osborne también ha afirmado que a ella le encantaría que su padre y Fabiola Martínez se reconciliasen pero no cree que suceda. Sobre cómo se encuentra el cantante, la influencer ha desvelado que su padre está mucho mejor de las secuelas del Covid-19. "Mi padre está muy bien. No está tan cansado. Se asustó un poco porque no está acostumbrado a no poder hacer deporte, a no poder seguir con el ritmo de trabajo que él tiene. Y entonces se preocupó, pero se hizo todos los análisis y estaba perfecto", ha explicado.

Eugenia Osborne también está "encantada" por volver a ser tía y ha contado cómo reaccionó su hermana Claudia al saber que había desvelado el nombre de su hija. "El otro día se me escapó el nombre, pero bueno no la molestó a mi hermana y estamos encantados. Es que claro, mi hermana se llama Micaela de segundo, entonces ha sido como retomar el nombre. La escribí corriendo. Le digo oye, que se me ha escapado, lo siento, y me dijo no pasa nada, son cosas que pasan y ya está", nos cuenta en el vídeo.

