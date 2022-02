Los nombres más originales los tienen los hijos de estos famosos

Claudia Osborne ya sabe el sexo de su primer hijo y no puede estar más emocionada. La hija de Bertín Osborne y José Entrecanales se daban el 'Sí, quiero' y un mes más tarde anunciaba esta buena noticia. Claudia ya tiene una barriguita considerable que enseña de vez en cuando en sus redes sociales, y en una ronda de preguntas con sus seguidores la joven anunciaba el sexo de su bebé.

¿Será niño o niña? La hija del cantante se ha abierto en canal a través de sus stories y no solo ha anunciado el sexo del bebé, sino todos los detalles de su embarazo. "No me dio tiempo a querer otra cosa porque simplemente ya sabía lo que era y tampoco me sorprendí cuando nos lo dijeron", explicaba la joven a sus seguidores. Claudia Osborne y José Entrecanales esperan una niña y se podría decir que, aunque no tienen el nombre aún, sí que parece que tienen más claro los padrinos de este bebé. ¿Será madrina alguna de las hermanas de la joven? Claudia confirmaba que ni Alejandra, ni Eugenia ni Ana Cristina serán madrinas de su futura hija, porque no es lo que acostumbran a hacer en la familia, dando relevancia al título que viene dado por la genética: "Son tías carnales y eso ya es súper importante".

Instagram

Claudia Osborne también desvelaba que le está siendo un poco complicado el embarazo. "Sin sentirte mal, si el cuerpo te lo pide es porque es importante", le contaba a sus seguidores. Parece que esos síntomas van desapareciendo a lo largo de las semanas y la hija de Bertín Osborne se encuentra ahora con mucha más energía. No todo es tan idílico como lo pintan y muchas mujeres se siente reprimidas a la hora de hablar de la parte mala del embarazo.

