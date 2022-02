Anna Ferrer Padilla ha comenzado una nueva vida. Desde hace algunos meses se ha independizado y, a sus 25 años, se ha ido a vivir con su novio del que está muy enamorada. La hija de Paz Padilla lo demuestra cada vez que puede, compartiendo románticas estampas con su pareja en las redes sociales tanto dentro como fuera de casa. "Hace cuatro meses que me fui a vivir con mi pareja y estoy muy contenta. Me gusta esta nueva vida, estoy disfrutando esta etapa", ha asegurado en el evento Cru Night Journey.



Así la pareja ha disfrutado de San Valentín con una escapadita romántica en Segovia para los dos solos en la que han paseado por la ciudad y desconectar: "ha sido de relax, que lo necesitaba", aseguraba en el photocall a los periodistas. Y es que en este tiempo la joven a ha pasado el postoperatorio de su rinoplastia de la que, aunque aún le quedan consecuencias, está bien: "fue incómodo los primeros días, hinchada, que no me reconocía, pero bien".

Un cambio de look que ha compartido en redes sociales donde, afortunadamente, ha asegurado no tener muchos haters. "Yo por suerte tengo pocos haters, mis seguidoras son muy monas y tenemos muy buena relación por las dos partes", un ambiente que ha creado Anna Ferrer a través de la gestión de su comunidad: "desde pequeña sé hacer oídos sordos y he aprendido a que no te afecten las críticas porque lo pasas mal de verdad: yo simplemente bloqueo y no contesto porque no quiero gastar energía". Su máxima es sencilla: "No aceptes críticas de quien no aceptarías consejos".

Gtres

Este ambiente ha hecho que la marca de Anna Ferrer crezca con varios proyectos que la joven ha querido compaginar. ¿Cómo? "Con un poco de ambición y siendo fiel a mi estilo, con las marcas que consumo y me gusta trabajar, organizándome bien para tener contenido de calidad. Es importante escuchar a los seguidores", afirmaba.



Por otro lado, en el terreno personal también se le ha preguntado sobre nuevas metas. "Estamos disfrutando de que nos acabamos de ir a vivir juntos", ha asegurado Anna sobre su novio, confesando que, por ahora, no tiene planes de dar ningún paso más en la pareja. Con una sonrisa en los labios y bromeando con la periodista que le preguntaba por sus metas, aseguraba que "hago 25 años la semana que viene, y quiero disfrutar de mis 25, que ya me siento mayor y quiero disfrutar mucho más".



