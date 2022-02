La situación laboral de Paz Padilla en 'Sálvame' continúa siendo una incógnita. Lo cierto es que desde que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban por el que acabó abandonando el plató, a la presentadora no se le ha vuelto a ver en el programa. De hecho, el nuevo fichaje de Adela González hacía pensar que podría convertirse en la sustituta de la humorista. Ahora, Anna Ferrer ha desvelado qué opina de todo lo ocurrido, ¿volveremos a ver a su madre en el programa? Descubre todo lo que ha dicho sobre este asunto haciendo click en el vídeo de arriba.

La joven ha hecho su primera aparición pública después de haberse sometido a una operación de nariz. A través de sus redes sociales la hija de Paz Padilla ha ido mostrando cómo ha sido todo el proceso. Ahora, por fin ha mostrado el resultado ante los medios durante un posado que ha realizado en un photocall. Además, no ha dudado en desvelar lo feliz que se siente por la decisión que ha tomado, y es que le parece que ha quedado genial

Gtres

Lo cierto es que Anna Ferrer parece estar viviendo un buen momento personal, y es que junto a su felicidad por haber dado el paso de operarse se une su alegría por haberse independizado junto a su chico. "Me gusta tener mi espacio y mis cosas. La convivencia es muy fácil porque nos entendemos muy bien", ha reconocido. ¿Están pensando en dar el siguiente paso hacia el altar? ¿Le gustaría tener hijos? La 'influencer' deja claro cuáles son sus planes de futuro. No te pierdas todo lo que ha dicho sobre esto y otros asuntos en el vídeo de arriba.

