María Teresa Campos es una de las grandes comunicadoras de nuestro país. La madrileña ha dedicado su vida a la radio y a la televisión, aunque en los últimos años ha ocupado titulares por sus problemas amorosos o por la guerra con sus hijas, ella fue la pionera de los magazines y siempre ha destacado por su gran carrera periodística. Por todo ello, este año ha sido elegida por la Consejería de la Presidencia, la Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía para recibir el premio de Andalucía de Periodismo a su trayectoria profesional en la XXXVI edición de estos galardones.

Un galardón que ha sido otorgado en unanimidad a la presentadora y locutora reconociendo su extensa carrera, especializada en programas de entrevistas y magazines de carácter informativo, entretenimiento y divulgación.

María Teresa Campos, nacida en Tetuán y vinculada desde pequeña a la ciudad de Málaga, es una de las figuras más relevantes de la comunicación en España. Sus más de 50 años en la pequeña pantalla han sido reconocidos con diversos galardones como dos Premios Ondas, tres Antenas de Oro y dos TP de Oro, además del Premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España.

En el año 2000 recibió la Medalla de Oro de Andalucía y en 2017 la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. María Teresa Campos fue una auténtica pionera del debate social en la radio sobre el papel de la mujer en una sociedad moderna.

