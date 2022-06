Agencias María Teresa Campos cumple 81 años. Una fecha muy especial. Y lo hace con muchos más ánimos que su anterior cumpleaños. Aunque fue una fecha muy redonda no fue un año especialmente bueno para la presentadora. Su cumpleaños llegó justo después de ver cómo se paralizaba su último proyecto televisivo, 'La Campos Movil', un programa de entrevistas en una caravana del que sólo se ha emitido la que hizo a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, este 2022 ya tiene más que asumida y aceptada su jubilación forzosa aunque pretende seguir trabajando siempre que pueda.

Precisamente, coincidiendo con su 81 cumpleaños hemos vuelto a ver a María Teresa Campos en televisión. La presentadora se ha convertido en una de las piezas claves del estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco 'En el nombre de Rocío". Un cumpleaños que por lo tanto empieza mucho mejor que el anterior. En su 80 cumpleaños le gustó mucho ser noticia una y otra vez por su ruptura sentimental con Edmundo Arrocet, algo a lo que ella misma ha dado pie hablando de su relación, por ejemplo en 'El Hormiguero'. "No voy a estar el resto de mi vida hablando de ese ser. Ese ser pasó por mi vida. Fueron seis años años más o menos felices, pero no está ni se le espera", dijo en el programa de Pablo Motos. También se vio como el clan Campos ha vivido enfrentamientos familiares 'televisados', como los desencuentros entre su hija Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio. Pero tampoco faltaron momentos inolvidables que quedarán para el recuerdo y dignos de celebrar para María Teresa, como la docu serie de Rocío Carrasco, 'Contar la verdad para seguir viva', en la que ella ha tenido, de forma indirecta, un papel muy importante. María Teresa considera a Rocío una hija más. Y le hizo una petición que reveló Terelu Campos en 'Viva la vida'. "Mi madre le dijo hace mucho tiempo una frase que ella tiene marcada 'no quiero morirme sin que se haga justicia contigo, te lo pido por favor'. Este año el Día de Reyes se lo volvió a decir". De ahí que la presentadora al conocer la existencia del documental se pusiera a llorar "y no paró de llorar de felicidad. No ha sido fácil estar solos y cada vez más solos con el paso de los años". 8 décadas no se resumen en un año. 81 años dan para mucho por eso no vamos a quedarnos con los últimos 365 días de la vida de presentadora. A continuación repasamos los momentos más importantes de su vida, personal y profesional con sus cosas buenas y otras, no tanto. Ver galería 26 Fotos 1 de 26 ¡Muchas felicidades! La presentadora nació en Tetuán –entonces Protectorado español de Marruecos– el 18 de junio de 1941. Con un año, su familia se trasladó a Málaga, su ciudad de origen. Es allí donde estudia Filosofía y Letras. Años después, se convertiría en una de las voces más conocidas de la radio española. 2 de 26 60 años trabajando sin descanso A sus 80 años, María Teresa lleva seis décadas dedicada a su gran pasión: el periodismo. Con tan solo 15 años, debuta en las ondas como presentadora de diferentes espacios en Radio Juventud de Málaga, haciéndose popular en su tierra natal. 3 de 26 Inicios en la radio A finales de los años sesenta ficha por la COPE, donde condujo varios programas de carácter musical que la pusieron en contacto con muchas de las grandes figuras del mundo de la canción de la época. Con la llegada de la democracia, se convierte en la Directora de Informativos de Andalucía de Radio Cadena Española, lo que la lleva a obtener su primer Premio Ondas en 1980. 4 de 26 Una chica Hermida A principios de los 80 hace sus primeros pinitos en televisión, colaborando en programas como 'Esta noche'. Sin embargo, no recibe su primera gran oportunidad para demostrar su valía hasta que Jesús Hermida le ofrece formar parte del equipo de 'Por la mañana', programa en el que desempeñó distintas tareas y que hizo su rostro muy conocido. 5 de 26 Matrimonio con José María Borrego En 1957 se casó con José María Borrego, compañero de la radio, con quien tuvo dos hijas: Terelu y Carmen. 6 de 26 Viuda y con dos hijas Otro momento que marcó su vida fue el suicidio de su marido y padre de sus hijas, que perdió la vida por de un disparo en la cabeza mientras ella estaba en Madrid por motivos de trabajo. Por suerte, ella encontró la fuerza y el coraje para salir adelante y cuidar a sus hijas. 7 de 26 Reina de las mañanas María Teresa alcanzó su mayor éxito con 'Día a día', convirtiéndose en la reina de las mañanas. En 2009 regresaría por la puerta grande al medio con '¡Qué tiempo tan feliz!', programa de carácter nostálgico por el que desfilaron las más grandes estrellas del panorama artístico nacional e internacional.

8 de 26 En busca del amor Tras la muerte de su marido, María Teresa se negó a renunciar al amor y probó suerte con varias parejas: Félix Arechavaleta (en la imagen), Felipe Maestro, José María Hijarrubia, Santiago García y Gustavo Manilow intentaron conquistar su corazón pero ninguno acabó cuajando por mucho tiempo. 9 de 26 Edmundo Arrocet, el hombre que le devolvió el amor El verano de 2014 siempre será una fecha especial para la presentadora ya que encontró al que parece ser el amor de su vida, el cómico chileno Edmundo 'Bigote' Arrocet. Su ruptura, a finales de 2019, fue igual de llamativa que el comienzo de su relación. Él la dejó por WhatsApp y ella envió un comunicado. Era el 28 de diciembre, pero no una inocentada. 10 de 26 Su vida expuesta en un 'reality' Se lanzó a la aventura con el 'reality' que daba a conocer su día a día y el de sus hijas, Terelu y Carmen, 'Las Campos'. Un programa que antes de emitirse ya comenzó a dar que hablar. 11 de 26 Un duro golpe El fallecimiento de su hermana Araceli a causa de un cáncer de mama en el verano de 2015 sumió a María Teresa en una gran tristeza. Su pareja y sus hijas fueron su mejor apoyo en esos trágicos momentos. Esta terrible enfermedad ha estado, tristemente, muy presente en su vida ya que además de su hermana, que no lo pudo superar, ella padeció cáncer de garganta y su hija Terelu, de mama. 12 de 26 Un gran susto El 16 de mayo de 2017 María Teresa sufrió una isquemia cerebral que le afectó a la visión conjunta de los dos ojos. Gracias a la rápida reacción de su chófer Gustavo, la presentadora llegó a tiempo al hospital. Fueron unos días de auténtico calvario para sus hijas que no se separaron de ella ni un instante. Finalmente, una semana después recibió el alta médica. 13 de 26 Recuperación sorpresa Una vez que recibió el alta, María Teresa tenía que continuar haciendo los ejercicios que le dictaron los médicos para fortalecer la musculatura de los ojos y recuperar la visión conjunta. La presentadora se recuperó en poco tiempo. "Mi madre ha abierto los ojos hasta que ha visto un solo objeto, le ha dado tanta alegría y miedo, a la vez, que se ha puesto a llamar a María, no quería apartar la vista", contaba feliz y emocionada su hija Terelu en 'Sálvame'. 14 de 26 Enfadada con Edmundo Aunque ya es agua pasada y María Teresa no quiere saber nada de este "ser", cuando la noticia de que Edmundo Arrocet sería uno de los concursantes de 'Supervivientes 2017', la veterana comunicadora no dudó en mostrar su desagrado. 15 de 26 Un día inolvidable El 26 de septiembre de 2017 fue un día que la presentadora siempre recordará. Fue nombrada 'Hija Adoptiva' de Málaga. Un día que compartió con Dani Rovira, que fue nombrado 'Hijo Predilecto'. 16 de 26 Otro susto de salud En febrero de 2018, la presentadora volvió a dar un gran susto a su familia, al pasar una semana en el hostal debido a "un cuadro de suboclusión intestinal secundario a un cuadro adherencial por una cirugía ginecológica previa". 17 de 26 La mayoría de edad de Alejandra Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio, cumplió la mayoría de edad en abril de 2018 y lo celebró con una fiesta por todo lo alto. Su abuela, María Teresa Campos, acudió con Edmundo, y, a pesar de su resfriado, atendió amablemente a la prensa. "No podía faltar al cumpleaños de mi nieta, estoy constipada. Adoro a mi nieta, le deseo que triunfe donde ella quiere triunfar, que es el diseño. Ella supongo que estudiará fuera y se dedicara a ello", declaraba entonces. 18 de 26 Su otro 'fracaso' con Edmundo En mayo de 2018, María Teresa y Edmundo presentaban con muchísima ilusión 'Una bella historia', el disco que habían grabado juntos con canciones de grandes éxitos elegidas entre ambos. Sin embargo, la ilusión les duró poco ya que su firma de discos fue un fracaso: pasaban los minutos y nadie se acercaba a la mesa de los artistas. Pocas personas acudieron a comprar el disco. 19 de 26 Fin de contrato El 3 de abril de 2019, María Teresa finalizó su contrato con Mediaset. La cadena alegaba no tener ningún proyecto para la presentadora, que no tenía un programa fijo desde '¡Qué tiempo tan feliz!'. Pero no todo son malas noticias, en el terreno profesional, para la matriarca de las Campos. Al parecer volverá a televisión en octubre con un proyecto del que no ha querido revelar más detalles.

20 de 26 Preocupada por Terelu María Teresa ha estado volcada en la salud de su hija Terelu, que ha tenido que pasar varias veces por quirófano. Primero para ser operada de un tumor primario en el pecho izquierdo y luego por los problemas que sufrió derivados de la reconstrucción de su pecho.

21 de 26 Reconciliación con Toñi Moreno Tras los rumores sobre una posible enemistad, Toñi Moreno y María Teresa Campos se reencontraron en televisión, en el programa de la gaditana en Canal Sur, 'Un año de tu vida'. Recordemos que Toñi se quedó con las tardes de Telecinco, con '¡Viva la vida!', dejando sin programa a la matriarca de las Campos. Una decisión que cayó como un jarro de agua fría a la malagueña, y que desató los rumores de una mala relación entre ambas. 22 de 26 Profesional reconocida María Teresa es una mujer que lleva toda su vida trabajando con esfuerzo y por ello ha sido recompensada en numerosas ocasiones. Desde la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, otorgada por el Consejo de Ministros hasta dos Premio Ondas (1980, 2002), tres Antena de Oro (1994, 2000, 2015), varios TP de Oro y pasando por el Premio Iris 'Toda una Vida', concedido por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. 23 de 26 Su faceta de escritora Además de su trabajo en los medios de comunicación, María Teresa Campos es autora de libros como 'Qué tiempo tan feliz', 'Historias de mi tele: una vida ante las cámaras', 'Amar, ¿para qué?' y 'Princesa Letizia', entre otros títulos. Agencias 24 de 26 Youtuber Tras finalizar su contrato con la poderosa Mediaset, María Teresa no ha vuelto a tener un programa propio en televisión. Ha acudido a varios platós de la que fuera sus 'casa' a hablar de su ruptura con Edmundo o a participar en alguna tertulia, pero nada como trabajo fijo. Su último proyecto, 'La Campos móvil' está paralizado. Hace un año decidió hacerse, lanzó su propio canal de youtube, 'Enredados', en el que publicaba entrevistas semanales pero lleva muchos meses sin actualizarlo. Telecinco 25 de 26 Momento televisivo para olvidar En octubre de 2020, María Teresa acudió a 'Sábado Deluxe' y protagonizó una gran bronca con Jorge Javier Vázquez, que supuso un antes y un después en su relación. Estuvieron meses sin hablarse y ella llegó a declarar: "Esto me está quitando la poca salud que tengo". Superadas las rencillas, María Teresa volvió al programa el pasado mayo para hablar de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Gtres 26 de 26 Rocío Carrasco, una hija más María Teresa Campos ha sido protagonista indirecta del fenómeno televisivo y social del año, la docuserie 'Rocío, contar la verdad pasa seguir viva', ya que fue ella la que animó a la hija de Rocío Jurado a dar el paso y contar su 'verdad'. "A Teresa lo único que le puedo decir es que la quiero. Creo en la justicia pese a que sea lenta y tenga sus fallos y sus agujeros negros. Creo que se hará justicia y que ella lo verá", declaró Rocío en su programa. Siguiente Lo que no sabes de Olga Moreno en imágenes Publicidad - Sigue leyendo debajo

