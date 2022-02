Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Zoe Mba Bayona ha tomado la gran decisión de pasar por el quirófano para someterse a un aumento de pecho. A través de su perfil de Instagram, la que fuera pretendiente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha compartido con todos sus seguidores su decisión explicando los motivos que le han llevado a entrar en el quirófano: "De tanto adelgazar y engordar mi pecho ha ido menguando y, por eso, he visto necesario hacerme un aumento de mamas", ha explicado la catalana de 22 años, muy nerviosa pero con gran ilusión y muchas ganas.

La que fuera concursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' se ha puesto en manos de los expertos de una clínica estética para conseguir el busto que ha querido tener durante estos años. Una situación que ha querido compartir hasta tal punto que ha publicado un vídeo en el que se la puede ver tumbada todavía en la sala de operaciones, mostrando el resultado inmediato tras su paso por quirófano. "Estoy muy contenta con el resultado y eso que todavía está hinchado y no es el definitivo".

Instagram

Al no poder hacer esfuerzos durante los próximos días, Zoe se ha ido junto a su novio, Josué Bernal, a un apartamento para poder hacer el reposo absoluto que necesita. Un reposo que llega hasta el punto de no poder mover los brazos en exceso para evitar hacer un esfuerzo que le hagan saltarse los puntos. Hasta el punto de tener que necesitar ayuda para lavarse los dientes o coger la comida, lo que hace su novio tal y como han compartido con un dulce vídeo en el que se les puede ver en las tareas rutinarias de su primer día de reposo.



Y es que, además del cuidado, Zoe tiene que estar a base de calmantes para los dolores que está sufriendo, aunque ella ha reconocido que no se arrepiente y que está deseosa de ver los resultados una vez que se baje la hinchazón. Veremos.

