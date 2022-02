Lola Mencía, más conocida por sus fans como Marta de Lola, es una mujer nueva. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones', después de romper con Iván, está aprendiendo a disfrutar de la soltería, y no para de darle vueltas de tuerca a su vida, ya sea mudándose, cambiándose de look o simplemente quedando con sus amigas y pasándoselo bien. Ella misma, en su canal de mtmad, ha dicho que todo el mundo le comenta lo mismo: desde que está soltera, se la ve mejor, más alegre y hasta más guapa, y como ella también se ve así, ha decidido dar otro revés a su vida haciéndose un retoque.

"Todo el mundo me está diciendo que me ve muy guapa, y como estoy en un momento de mi vida en el que estoy así, viéndome preciosa, magnífica y queriéndome muchísimo, he dicho ‘pues por qué no’", ha contado en su canal de camino a una clínica estética para rellenarse los labios, y el cambio ha sido brutal.

Mediaset

Lola tiene el problema de que tiene la boca muy seca, y aunque tiene un buen volumen, un poquito más no hace daño a nadie, por lo que además de una hidratación profunda, ha rellenado sus labios con ácido hialurónico para hacerlos más gruesos, jugosos y marcar un poco más el arco de Cupido.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Se nota un montón", ha dicho Lola nada más verse al espejo, y ha bromeado con el resultado: "Luego se me bajará la hinchazón y diré 'ahora los quiero como cuando estaban hinchados". Su doctora, sin embargo, ha sido prudente: "Mejor que falte a que sobre".

Este no es tampoco el primer retoque al que se somete: Lola, poco después de volver de 'Supervivientes', tuvo el conocido efecto rebote por el que pasan muchos exconcursantes: tras pasar 4 meses pasando hambre, llegó a España comiéndoselo todo sin medida, y acabó acentuando el complejo que tenía con su tripa ganando unos kilos, que terminó quitándose con una liposucción.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io