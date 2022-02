Dani Martín celebra su 45 cumpleaños enamorado de 'Meriloves'

Dani Martín está de celebración. El cantante madrileño cumple 45 años años y lo hace en uno de los mejores momentos de su vida. Enamorado de la influencer 'Meriloves' con la que lleva saliendo algo menos de seis meses, el artista se encuentra realmente feliz. La pareja estáde vacaciones al otro lado del charco desde donde ha compartido algunas fotografías que demuestran el dulce momento que está atravesando su relación. En su estancia en Estados Unidos han visitado ciudades como Miami o Nueva York.

Ahora, se encuentra precisamente en la cuidad de los rascacielos donde han celebrado el cumpleaños del cantante. Ha sido María Partida la que ha decidido compartir una imagen felicitando a su chico. Una fotografía en la que aparecen los dos juntos frente a un espejo y en la que ella escribe. "Felices 45" y otra en la que ella hace una fotografía de espaldas al cantante y que acompaña con un corazón blanco.

Un amor que crece

La pareja se conoció en una comida gracias a María Pombo y su marido, Pablo Castellano, amigo de la infancia de Dani, y desde entonces los dos hacen todo lo posible para cuadrar agendas. Y no es fácil. El cantante se encuentra de gira con su nuevo disco, 'No, no vuelven', pero cuando su trabajo se lo permite, aprovecha para disfrutar de Madrid en compañía de su chica. DIEZ MINUTOS fue la que descubrió la pareja en EXCLUSIVA.

¿Quién es 'Meriloves', la mujer que ha conquistado el corazón de Dani Martín? María Partida estudió Derecho y Ciencias Empresariales, y cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram. Tiene una hija de dos años, fruto de su fugaz matrimonio con un futbolista gallego, con quien se casó en 2018 y del que se separó dos años después.



