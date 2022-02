Para Ana Obregón, la entrevista en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne ha sido entrañable pero a la vez desgarradora. Es la primera vez que la actriz concede una entrevista tras haber fallecido su hijo Aless con 27 años por un cáncer. El cantante y la bióloga se sentaban frente al mar y ella escogía un look de lo más especial: el vestido que escogió para dar la noticia de su embarazo. Una prenda que llevaba 30 años colgada en su armario.

Ha sido una entrevista muy dura para ambos, ya que nada más empezar la actriz ha querido contar lo que sintió al enterarse de la enfermedad de su hijo. "Él tenía dolores en el estómago. Estuvo tres meses de dolores. Un día me llama mi hijo y me dice: 'Mamá, estoy fatal'. Nos fuimos a la Ruber a hacer pruebas ahora mismo. Llamé a Alessandro. Enseguida vino el padre. Siempre ha estado ahí. Es un pedazo de padre", comenzaba contando Ana.

Esa misma noche los médicos les comunicaron a la actriz y al italiana que le habían detectado un tumor: "Estuve despierta mirándole mientras dormía. Cuando se despertó se lo dijimos". La carismática presentadora contaba que su hijo, a pesar de los dolores y del diagnóstico, nunca perdió la sonrisa ni dejó de luchar. "La gente entiende lo que es infinito. Pero cuando pierdes un hijo sientes lo que es infinito, lo que es el amor infinito y el dolor infinito. No voy a ir de víctima. En una tragedia así las víctimas no somos los padres, aquí los héroes son los que han luchado hasta el final. Las víctimas son ellos. Mi hijo debería estar aquí. Tenía 25 años, Bertín", contaba la actriz entre lágrimas.

Los resultados de la biopsia llegaron: "Es malo y muy agresivo", le dijeron los médicos. El cáncer de Aless era un sarcoma de Ewing, un cáncer que solo da a niños y a gente joven. La presentadora, el colaborador y Aless viajaron a Nueva York. Allí donde estuvo el joven siete meses recibiendo quimioterapia. Al otro lado del charco los médicos lograron reducir el tumor en un 90% y la esperanza volvió a ellos.

Ana Obregón estuvo fuerte en todo momento pero sin embargo, una frase de Aless la mató por dentro. El joven le pidió perdón a la actriz por ser "defectuoso": "mamá, perdóname por tener un hijo defectuoso", unas palabras que jamás podrá olvidar.

