Esta noche del 21 de febrero ha sido una de las noches más duras para Ana Obregón y para Bertín Osborne. La actriz y el presentador se reunían en la casa de Marbella de la bióloga para hacer la primera entrevista tras el fallecimiento de su hijo Aless. Desde ese terrible suceso, Ana Obregón solo se pronunciaba a través de sus redes sociales, en las que explicaba con detalle cómo lleva sus días con esa gran ausencia. La actriz ha querido reunirse con Bertín en 'Mi casa es la tuya' para compartir su vivencia.

Desde el primer momento Ana Obregón se ha mostrado bastante nerviosa y le reconocía al presentador que sería la entrevista más difícil de su vida. ¿Cómo se enteró la actriz de la enfermedad de su hijo? La actriz ha hecho un esfuerzo grandísimo estos 20 meses para olvidar todo lo que vivió con Aless luchando contra su enfermedad, pero es algo que tiene grabado en la mente.

Con un look muy especial, Ana y Bertín se sentaban frente a unas magníficas vistas al mar. Ana Obregón sorprendía con un vestido que llevaba 30 años colgado en el armario. "Me voy a cambiar porque es un vestido que lleva 30 años en una percha, que le tengo mucho cariño porque fue el que me puse cuando fuimos a Italia a decirle a la familia de Alessandro que estaba embarazada", contaba con mucha emoción.

El vestido le quedaba como un guante y lo lucía igual como el día que lo estrenó. Sin duda, ha sido una entrada única. Como Ana Obregón sabe hacer.

