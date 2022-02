La cantante, que arrasa con el espectáculo musical 'Wah Show', acudió al estreno de 'Competencia oficial', la nueva película de Antonio Banderas y Penélope Cruz, en Madrid. Allí, la novia de René Ramos, que comparte bonitas reflexiones en sus redes sociales , confesó que tenía muchas de ver el filme porque le habían hablado muy bien de la producción y de sus protagonistas. "Además, tengo el placer de conocer a Antonio Banderas es una persona increíble y solo por eso merece la pena estar aquí y ver a dos estrellas mundiales", dijo. Del malagueño destacaría "su naturalidad, es una persona muy luchadora, muy natural, muy llana y muy humilde".

La música y el cine van muy unidos y, en el vídeo de la parte superior, Lorena nos cuenta si le gustaría dedicarse al mundo de la interpretación. ¿Ha tenido alguna experiencia delante de las cámaras? ¿Le gustaría formarse para ello? ¿Con quién le gustaría coincidir en la gran pantalla? ¡Dale al play y descubre todas sus palabras!

Gtres

Lorena Gómez también nos habló de su hijo René que cumplirá dos añitos el próximo 2 de mayo. "El peque está muy bien, siempre que tengo que dejarlo por trabajo me da un poquito de pena pero está acompañado por la familia y está muy bien. Ya me va conociendo y sabe que me voy y se enfada un poquito per bueno bien" y asegura que, en el cuidado y educación de su pequeño, forma un gran equipo con su chico, René Ramos. Además de ser papás a tiempo completo, la cantante confiesa que ella y su pareja se han reservado un día a la semana para "nosotros, para salir y disfrutarlo".

Loreno, cuñada de Sergio Ramos y Pilar Rubio, añadió que la pareja se ha adaptado muy bien a su nueva vida en París y aclara que, de momento, descarta darle un hermanito a su pequeño René. "De momento no, lo dejaré unos añitos", dice.

