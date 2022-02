A Rosalía eso de estarse quietecita no le gusta nada, y mucho menos si se trata de su imagen: a la cantante de 'A palé' le encanta eso de experimentar con sus looks, y si ya la vimos de rubia platino en el videoclip de 'Bagdad' o con el pelo castaño con reflejos en 'Aute Cuture', ahora que está a punto de sacar nuevo disco ha querido sorprender a todos con nueva imagen capilar: un rojo eléctrico de lo más chillón que ha recogido todo tipo de reacciones entre sus fans.

'La Rosi', como la llaman sus más allegados, ha querido dar una vuelta de tuerca a su imagen con el lanzamiento de 'Motomami', su nuevo álbum de estudio que verá la luz el próximo 18 de marzo, con toques entre moteros y las lolitas modernas, los sonidos flamencos que la caracterizan, el reggaetón y una imagen 'japo-cool' como recién traído del vanguardista barrio japonés de Harajuku. Una mezcla que a todos tiene tan desconcertados como expectantes, y ahí es donde entra en juego su nuevo pelo rojo fuego.

Sin dar más detalles sobre si se trata del arduo trabajo de un peluquero o de una simple peluca, Rosalía ha dejado a todos boquiabiertos con su nuevo color, al que ha dejado un dedo de raíz para darle naturalidad y no parecer Ariel de 'La Sirenita'. Por las imágenes, además, todo parece indicar que la catalana se encuentra en plenos ensayos a un mes de sacar su álbum, que se espera que tenga una gran acogida, aunque sus canciones 'Saoko' o el adelanto de 'Chicken teriyaki' han sorprendido para bien y para mal a todos, pero una cosa es cierta: 'La Rosi' nunca deja indiferente.

