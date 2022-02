Rosa López ha dejado a todos completamente sorprendidos al aparecer como portavoz español en el UMK 2022 de Finlandia, donde se elige quién será el artista que les represente en Eurovisión. La cantante, que hace unas semanas reconoció que sobrevivía gracias al apoyo económico de sus seguidores, ha hecho gala de su naturalidad y espontaneidad, protagonizando un divertido momento en este evento tan especial. Descubre cómo ha sido su intervención haciendo click en el vídeo de arriba.

La andaluza, pese a no dominar perfectamente el inglés, se atrevió a dar su votación en este idioma. Visiblemente nerviosa y sin poder parar de reír Rosa López desveló a quién quería darle ella su voto para que fuese el representante finlandés en Eurovisión. "Lo siento por mi inglés", indicó en un momento determinado reconociendo que ella no habla este idioma.

Sin embargo, pese a su dificultad para comunicarse en ingles, lo cierto es que la artista consiguió conquistar a todos con su carisma e incluso se llevó una ovación por parte del público presente tras desvelar qué significa para ella la música. "Para mí, la música es el mejor idioma para comunicarse entre todos los países", reconocía ganándose el aplauso de todos los presentes.

Lo cierto es que Rosa López ya vivió su propia experiencia en Eurovisión en el año 2002, tras convertirse en la ganadora de 'OT 1' y consolidarse como 'Rosa de España'. Sin duda, una bonita experiencia de la que salió muy bien parada consiguiendo una buena puntuación en la competición. Ahora, vuelve a reaparecer en un evento previo a este gran festival de la música para decidir quién representará a Finlandia. Descubre todos los detalles de su aparición pinchando en el vídeo.

