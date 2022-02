Rosa López no está pasando por un buen momento económicamente. La artista ha encontrado muchas dificultades para poder vivir de la música desde que se alzó como ganadora hace 20 años en 'Operación Triunfo 1'. Desde ese momento hasta ahora ha sacado varios trabajos. Sin embargo, en 2012 comenzó a dejar de sacar discos. Ahora, se ha centrado en lanzar sencillos sueltos, algo que ha hecho que vea su economía un poco resentida. Además, la pandemia no ha ayudado a que pueda reponerse.

A través de una entrevista que ha realizado a 'Fórmula TV', la granadina se ha sincerado sobre sus problemas económicos y ha confesado que si sobrevive no es solo gracias a la música, sino a sus fans. "Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente", ha reconocido dejando claro que este no es un mundo nada sencillo.

La cantante ha reconocido que el parón que han sufrido todos los artistas durante la pandemia ha provocado que ahora esté encontrando muchas dificultades para pagar sus facturas. "No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda. A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos", ha indicado asegurando que siente un gran alivio gracias al apoyo que le ofrecen sus admiradores.

Además, ha aprovechado este bache por el que está pasando para mandar un mensaje a 'Operación Triunfo'. La cantante ha confesado que cree que sería importante que, si hay más ediciones, enseñasen a los futuros artistas "qué es una factura o una empresa". En cuanto a su futuro profesional, ha sorprendido anunciando que está componiendo una canción que le gustaría cantar con David Bisbal, aunque ha reconocido que sabe que no será fácil. "Sé que es ponerle en un aprieto", ha indicado dejando ver que no está muy segura de que él vaya a aceptar.

