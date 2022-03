Dani de los 'Gemeliers' ha roto su silencio tras el grave accidente de tráfico. El joven ha querido contar cómo se encuentra tras ese suceso tan devastador que se ha llevado la vida de una joven de 16 años. El siniestro se produjo a las siete y cuarto en la avenida Álvaro Alonso Barba, en la rotonda situada delante del hotel Barceló Renacimiento, en la isla de la Cartuja.

El ex concursante de 'Secret Story' iba de pasajero, no era la persona que conducía. El que manejaba el coche era un chico de 22 años que dio positivo en la prueba de alcoholemia. Los sanitarios del 061 y de los Bomberos estuvieron realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar a la menor logrando evacuarla en estado crítico a un hospital, donde murió poco después. El joven ha querido lanzar un comunicado a través de su cuenta de Instagram explicando que se siente desolado.

"Hoy, tras varios días imposibles, solo quiero pedir amor, fuerza y sobre todo respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza", comenzaba escribiendo el cantante. "Amor para una princesa que vi perder la vida el pasado lunes 28 y toda la fuerza del mundo para una familia destruida".

El que fuera concursante junto a su hermano de 'Secret Story' también ha querido hacer hincapié en que la gente debería hacer más caso a los consejos: "Llámame cuando llegues, ponte el cinturón o no te montes con nadie extraño". Este mensaje ha tenido mucho apoyo por parte de numerosos rostros conocidos y amigos del cantante, como David Moreno, Arancha de Benito, María Pombo o Mario Jefferson.

