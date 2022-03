Después de los problemas que le trajo su primera experiencia, Carmen Borrego ha vuelto a someterse al polígrafo. Un poli en el que la hermana de Terelu ha eliminado todo tipo de tabúes y ha confesado una gran parte de sus intimidades, a pesar de que ella no suele sincerarse con este tipo de temas: "no le cuento los detalles a nadie", ha asegurado. Algo que ha ratificado su amiga, Belén Rodríguez: "me sé todas las historias de Carmen pero nunca me ha dado detalles de su intimidad".

A lo largo de sus declaraciones, Carmen Borrego se ha confesado como una ligona en sus tiempos más jóvenes: "a mi me ha gustado ligar y casi siempre estaba con hombres mayores". Una característica que le llevó incluso a ligar con una conocida figura del espectáculo. Y es que, según ha confesado, tuvo relaciones con un conocido presentador del que ha dado algunos detalles sin querer confesar su nombre: trabaja en televisión y radio, "está en activo", y no está casado. Y, por supuesto, es mayor que ella. "Puedes tener amigos con los que te acuestas y sigues siendo amigo", ha añadido Belén Rodríguez. "Yo ya sé quién es", sonreía pícaro Jorge Javier mientras Borrego le pedía que no lo dijera: "no por mi, sino por él", matizaba.

Mediaset

Aunque no todas sus experiencias han sido satisfactorias, y es que Carmen ha confesado que, en varias ocasiones, le ha prestado más atención a la televisión que a su pareja sexual: "he llegado a ver 'Salsa Rosa'" durante el acto. "Yo no utilizo juguetes sexuales cuando practico con mi marido, pero sí que los uso yo", destacaba Borrego añadiendo que no lo usa con su marido "porque no tenemos esa costumbre". Un comentario que dio lugar a todo tipo de preguntas de sus compañeros: ¿Qué piensas cuándo los usas? ¿Dónde los usas? ¿Te los llevas de viaje? ¿A qué horas sueles utilizarlos? Aunque Borrego no satisfizo su curiosidad. "No voy a decir nada", repetía.

Borrego además confesó que estaba abierta a experiencias lésbicas: "si me gustara a una mujer no tendría ningún problema", asegura, confesando que "alguna vez ha habido una mujer que me ha llamado la atención pero no hasta el punto de tener experiencias sexuales". Al hilo de esto, Carmen confesó que "no he tenido ocasión de participar en un trío", algo que no le llama la atención aunque "no cierra la puerta a nada": "Si yo quiero tener una relación con una mujer, la tendré yo", ha zanjada.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io