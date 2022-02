Marta López Álamo, influencer y pareja de Kiko Matamoros, ha denunciado en sus redes sociales el acoso continuo al que se ve sometida y en el que, según el colaborador, su hermano Coto está involucrado. Ante esta revelación que ha hecho en 'Sálvame', todas las colaboradoras han contado una anécdota con Coto, revelando Carlota Corredera que recibió la llamada de su ex compañero para pedirle explicaciones de un programa a dos horas de casarse: "Recibir la llamada de Coto Matamoros el día de mi boda, solo me pasa a mi", decía bromeando.

En ese momento, Carmen Borrego recordaba el tiempo en el que había sido compañera de trabajo de Coto Matamoros cuando él era colaborador del programa que ella dirigía en Antena3. "Yo tuve muchos problemas con él", apuntaba la ahora colaboradora, quien destacaba el último que había sufrido con el hermano gemelo de Kiko como protagonista.

Todo surgió a raíz de una equivocación del propio Coto. El programa contaba con varios colaboradores que se repartían por días, pero él se equivocó al acudir: "Uno de los días, él se equivocó, vino a trabajar y no estaba convocado. Le dije 'lo siento, te has equivocado tú', entonces me estrelló contra una pared. Tuvo que salir el realizador. Simplemente le dije 'no es tu día'". Una anécdota que escandalizaba a todos los presentes, sobre todo, a Víctor Sandoval.

Carmen Borrego se mantuvo firme contando el relato y asegurando que fue la última vez que vio a Coto "afortunadamente". Ante la gravedad de los hechos, sus compañeros preguntaron rápidamente si había acudido a Comisaría, a lo que Borrego confesó que "no denuncié por mi madre, por la productora y por un montón de cosas".

Pero ella no fue la única que recordó la última vez que vio a Coto. Gema López confesaba que se había sentido engañada por él: "Yo la última vez que le vi me pasé toda la noche convenciéndole para que no hiciese una cosa que él decía que iba a hacer. Él vino a anunciar que quería desaparecer. Cuando acabó el programa nos fuimos a tomar algo y a mí me dieron las seis de la mañana explicándole los motivos por los que era importante vivir", sin embargo, tras esa emisión se fue de viaje a Tailandia.

