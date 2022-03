Celebrar un cumpleaños suele conllevar una comida o una cena y, en el mejor de los casos, unas copitas con familia y amigos, pero cuando eres famoso, esas cosas se te quedan cortas, como a Marta Peñate, que sorprendía a su chico, Tony Spina, con un viajazo a México por sus 33 inviernos del que ya hemos podido ver muchos detalles en sus redes sociales. La pareja ha visitado Isla Mujeres, Tulum y un montón de sitios turísticos y preciosos, y los han enseñado en su canal de mtmad... pero lo que también han contado, que desconocíamos hasta ahora, es que tuvieron un 'encontronazo' con una ex de Tony antes de despegar.

Los dos se las prometían muy felices y se mostraban hasta románticos antes del despegue en la sala VIP del aeropuerto madrileño, hasta que pasaba una cosa: "Os lo tengo que contar", anunciaba Marta mirando a cámara: "Coincidimos con Makoke en el avión de ida, y también en el de vuelta", añadía con sorpresa. Sin embargo, lejos de haber sido dramático, Marta ha contado que no tienen mal rollo: "Tony se lleva muy bien con ella, y a mí no me cae mal. Misma ida, misma vuelta y vamos al mismo sitio... me pareció curioso. Me hace mucha gracia", contaba divertida Marta.

Tony iba más allá y bromeaba con la coincidencia: "Luego quedamos para cenar", aunque a Marta eso ya no le hacía tanta gracia, pero sí daba gracias por un detalle... y lo hacía con pullita: "Menos mal que es Makoke y no Oriana", decía refiriéndose a otra polémica ex de su novio. Y no mentían, porque Makoke también ha compartido fotos en Tulum:

Los dos tortolitos están disfrutando antes del gran día: están con los preparativos de su boda, y una vez que eso ocurra, en seguida quieren ponerse 'al lío' para tener hijos cuanto antes. De momento, en su viaje se les ha visto de lo más unidos, pasándoselo bomba en la playa y visitando lugares con tanto encanto como las ruinas de Chinchen Itza, en Yucatán. "Una verdadera maravilla", escribía Tony junto a su foto. "La maravilla eres tú", le decía Marta en los comentarios. "Te amo", le respondía él. ¿Se puede ser más cuquis?

