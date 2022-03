Rocío Jurado tuvo finalmente su homenaje. Después de años, Rocío Carrasco ha organizado de la mano de Telecinco una gala en memoria de su madre tal y como ella tenía en mente desde el fallecimiento de La más grande. Se trató de un concierto en el que cantantes mujeres eligieron las canciones que más le representaban para cantarlas sobre el escenario. Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Lorena Gómez, Rigoberta Bandini, o Tanxugeiras fueron algunas de las que aceptaron el reto de homenajear a una de las cantantes que marcó una época.



Pero si algo marcó en la gala fueron las palabras de Rocío Carrasco, que apareció en el inicio de la noche para dedicar unas emotivas palabras a los asistentes y tomar, desde ese momento, un segundo planto en el resto del concierto. Después de que Yolanda Ramos abriera la gala, que sería conducida después por Isabel Jiménez y Mercedes Milá, Carrasco tomó el micrófono para agradecer la presencia a los asistentes y contar algunas de las cosas más importantes que su madre le enseñó desde pequeña y que ha intentado llevar a la práctica a lo largo de su vida.

Mediaset

"Quería contaros que la lucha por la igualdad la viví y la mamé desde muy pequeña. Ella me la enseñó, me enseñó esa lucha por la igualdad. Me crio una mujer maravillosa que me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar ni someter ante nada ni ante nadie", empezaba diciendo Rocío Carrasco.

Y es que, según la hija de Rocío Jurado, la cantante no solo luchaba para que su hija aprendiera desde pequeña qué es eso de la igualdad, sino que también lo hacía en su día a día. "Sé que sus canciones para muchos de vosotros y vosotras son muy especiales. Cuando en España todavía los derechos de las mujeres estaban como en la Edad Media ella alzó su voz". "Me enseñó que somos mujeres y que somos muy fuertes. Yo cometí muchos errores, como todos sabéis ya. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente rebelde, pero hoy soy una mujer y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón. Ella me decía siempre: 'Ro, mi vida, nadie es más que nadie, pero nunca dejes que nadie te ponga el pie en el cuello', y de eso se trata".

Mediaset

Tras ello, Rocío Carrasco, con lágrimas en los ojos, dirigió su mirada directamente al cielo aprovechando para hablar con su madre. "Ahora me vais a permitir que le diga a ella... Que te echo mucho de menos. Y que en este año me han pasado cosas que me hubiese gustado compartir contigo. Me hubiese gustado poder tenerte a mi lado ese día que me enfundé un traje fucsia. Me hubiese encantado que estuvieras conmigo cuando muchos políticos de este país, sin importar ni idea ni color, hablaban de mí y de mujeres como yo. Me hubiese encantado. Y dicho esto... Que te quiero, que donde estés, te quiero. Te amo".



