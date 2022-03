Rocío Carrasco y Gloria Camila están más enfrentadas que nunca y el nuevo motivo de su distanciamiento no es otro que el museo dedicado a su madre, Rocío Jurado, en Chipiona. La hija mayor de 'La Más Grande' habría dado el ok para la apertura de la muestra y ya habría firmado un acuerdo con el ayuntamiento en el que establece el dinero que percibirá por la venta de merchandasing como heredera universal. La apertura del museo parece inminente y así lo demuestran las imágenes del vídeo de los operarios trabajando en la labores de acondicionamiento del lugar.

Unas obras que ese plantean como la antesala de una inaugaración para la que se lleva varios años trabajando y que ha sido motivo de disputa entre la familia. En concreto entre Gloria Camila y Rocío Carrasco quienes han mostrado posturas contrarias en relación a la inauguración del mismo. Mientras Gloria pedía que se agilizaran los trámites para la apertura del mismo, Rocío ha preferido esperar a que el proyecto reúna las condiciones oportunas para el arranque.

El Museo de Rocío Jurado en Chipiona, en una imagen de archivo. Cedida

Como heredera universal, Rocío Carrasco quiere estar al enfrente de todos los actos que estén dedicados a su madre y entre ellos están todos los que haga la asociación juradista 'Asociación RJ La Más Grande', de la que su hermana Gloria Camila fue elegida presidenta en enero de 2021. ¿Qué significa eso? Que si la asociación quiere rendir homenaje a Rocío Jurado, tendra que pedir permiso a Rocío Carrasco. "La asociación que parece ser que indirectamente se sobre entiende que no vamos a estar presentes en lo que estábamos haciendo. Aunque nosotros como asociación seguiremos haciendo lo mismo aunque haya que cambiar nombres. Igual que lo de la semana cultural, las misas que hagamos donde tengamos que hacerlas. Nosotros vamos a seguir rendiendo homenaje a mi madre", afirmaba Gloria en el programa 'Ya son las ocho'.

"No solo hacemos homenajes sino intentamos mantener Chipiona y el nombre de Rocío Jurado por todo lo alto y limpio", añadía Gloria. A lo que Isabel Rábago le contestaba: "Ella también".

La periodista defendía a Rocío Carrasco y contestaba a Gloria Camila: "En cuanto a la asociación es evidentemente que al ser heredera universal tiene que dar el consentimiento para determinados actos. Ella está agradecida a la asociación y agradece todos los homenajes. Y no es que prohíba pero le ha molestado los últimos actos que no es que no se cuente con ella sino que ni siquiera se le informe".

"Pues que compartan las dos hijas el mismo objetivo es bonito. A ver si es posible que las dos hijas puedan convivir", declaraba la presentadora del programa Sonsoles Ónega.

Además Rábago desvelaba que el problema para la apertura del museo no era económica y que la hija mayor de 'La Más Grande' aún no ha cobrado nada a pesar de tener firmado un acuerdo. "La única preocupación que tenía (Rocío Carrasco) es que el nombre de su madre no estuviera vinculada a ningún trapo sucio del ayuntamiento. Ella no cobra absolutamente nada ni lo ha solicitado porque el dinero nunca ha sido causa de apertura del museo. En el momento en el que ella da el visto bueno al museo es en el preciso momento en el que a ella legalmente le demuestran que no hay ningún tipo ilicitud en los terrenos ni en la licencia porque el Ayuntamiento se metió en una deuda", sentenciaba la periodista.

