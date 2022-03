Rocío Carrasco ha vuelto a dar un golpe en la mesa para aclarar asuntos que tiene que ver con la memoria de su madre. A través de la periodista Isabel Rábago, la hija de Rocío Jurado anunciaba que ha tomado una decisión con respecto a los homenajes que recibirá su madre en la tierra que la vio crecer: Chipiona. Gloria Camila se encontraba en 'Ya son las ocho' cuando la periodista hablaba en boca de Rocío Carrasco y su cara era de sorpresa. En 2006 la joven cogía las riendas de la 'Asociación RJ La Más Grande', que celebra distintos eventos en memoria de la cantante, pero ahora será Rocío Carrasco, como heredera universal, quien tome las riendas de todos estos actos.

"Rocío Carrasco no ha estado estos años para nada. Pero ahora que ha retomado todo, como heredera universal, tomará las riendas de todo y los homenajes a Rocío Jurado los debe de aprobar ella", decía Isabel Rábago con firmeza. Rocío Carrasco llevaba años sin poder ir a Chipiona por el difícil momento que atravesaba, pero ahora que se siente fuerte y dueña de su vida, lo supervisará todo y tendrá la última palabra.

Telecinco

"Rocío Carrasco agradece muchísimo todo lo que hace la asociación, los homenajes y demás. Pero entiende que ella tiene ahora las riendas de su vida y a partir de ahora lo supervisará como heredera universal", intentaba explicar la periodista a su hermana que estaba algo en shock. "Se hacen ofrendas, homenajes, limpieza del cementerio... Nosotros intentamos dejar por lo más alto la figura de Rocío Jurado", aclaraba la joven.

La hija de José Ortega Cano parece no haberse achantado con las palabras de su hermana y pretende hacer lo que hasta ahora venía haciendo con el resto de familiares: "Se seguirán haciendo los homenajes aunque sea con otro nombre y en otro sitio".

