Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han disfrutado este sábado de una tarde de toros. La pareja acudía a la plaza de toros de Illescas para disfrutar de una corrida en la que participaban Morante de la Puebla y Roca Rey. Con un cartel 'estupendo' formado por otros cuatro toreros en los que la socialité y el escritor han derrochado complicidad. Ambos, son muy aficionado a la tauromaquia y son grandes fans de Roca Rey al que la madre de Tamara Falcó describía como "su nuestro niño bonito", pues la verdad es que no se pierden ninguna corrida en el que toree el peruano. Son unos de sus grandes seguidores y mantienen una amistad especial con el joven originario del mismo país que el premio Nobel.



Isabel y Mario disfrutaron mucho del festejo derrochando muchísima complicidad, les vimos muy cariñosos y divertidos durante el evento taurino. Y antes de entrar en la plaza se mostraban muy entusiasmados con asistir a esta corrida.

Para la ocasión, Isabel Presyler se volvió a coronar como una reina del glamour y estilo. La madre de la marquesa de Griñón se decantó por un jersey de cuello cisne en color marrón chocolate junto a un blazer entallado de cuadros con cierre en cadena dorado,

y unos pantalones acampanados de tiro alto en color beige y de pana. Abrigo de color pana y el broche de la corona, su bolso de Loewe. Como complementos unos salones color chocolate y unos aros de oro. Isabel se decantó por llevar el pelo suelto, un maquillaje muy natural. Con un poco de sombra en tonos tierra y manicura en color nude.

