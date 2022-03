Separarse nunca es un trago fácil si hay hijos de por medio, pero a Jennifer Lara, ex concursante de 'Mujeres y hombres y viceversa', se le ha complicado, y mucho, la vida desde que lo dejara con su ex, Héctor Olalla. La joven ha querido pasar por 'Viva la vida' para contar en primera persona el calvario que está pasando, algo que ha dejado a todos patidifusos, pero especialmente a la presentadora, Emma García, puesto que coincidían en 'MYHYV' y ahora no puede creer todo lo que está sufriendo al enterarse de que, poco después de dar a luz a su hija en 2019, según ella, su ex las abandonó a las dos.

Totalmente derrumbada, Jennifer -que saltó a la fama gracias al programa de citas, en el que salió con otras caras conocidas del formato, como Labrador o Hugo Paz- ha contado cómo se quedó prácticamente en la calle de un día para otro, pero al final ha conseguido salir adelante, aunque su verdadero calvario empezó realmente cuando firmó el convenio regulador de visitas de la custodia, un documento que no leyó bien ni entendió a la perfección fiándose de su ex, y ese fue su mayor error: "No pensaba que la persona a la que quería me haría algo así", ha dicho completamente rota, y asumiendo que entonces seguía enamorada de él.

Jennifer Lara en ’Viva la vida’ Mediaset

Al parecer, Olalla podría haberse aprovechado de esa situación, y el gran problema de Jennifer llegó cuando se vio entre la espada y la pared por un trabajo: "Cuando me surge trabajo en Alicante, contrato un abogado para que me explique qué había firmado y por qué yo no veía bien a mi hija. Me entero de que si me desplazo fuera de Valladolid, la custodia completa se la quedaba él. Yo nunca llegué a entender eso, nadie me explicó lo que significaba ese párrafo", y es que no se había dado cuenta de lo que estaba firmando: "Me di cuenta de que perjudicaba a mi hija y a mí también. Cuando cumplió los doce meses, empezaron unas visitas con noches y eso la perjudicó, porque se le quitó el pecho de un día para otro".

La joven, además, ha denunciado públicamente que no se le diera un trato justo en el juicio: "Hubo un juicio el 15 de febrero en el que no me dejaron explicarme mucho. La jueza me dijo que me callara, que no estaba en un plató de televisión, que ya hablaría. Solo me preguntaron si tenía estudios, que no entiendo qué tiene que ver con ser buena madre", ha relatado. Después de que desestimaran su demanda por modificación de medidas, a la extronista sólo le queda la esperanza del recurso, y luchar así por que triunfe su versión del abandono del hogar: "Hay una sentencia que le da la custodia a él desde el 23 de febrero. De momento, la niña está conmigo. Vamos a recurrirlo porque no se ha tenido en cuenta nada, como que esta persona llevaba casi un año sin saber de su hija y yo jamás le he prohibido tener contacto con ella".

