Miriam Saavedra ha vuelto a nuestras vidas, y lo ha hecho por la puerta grande: de la mano de un nuevo reality. Después de lanzarse a la fama por su relación con el ex presentador Carlos Lozano y con ello saltar a realities como 'GH VIP' o 'Supervivientes', a peruana ha regresado a nuestras pantallas liándola parda en 'Secret Story'. La joven tiene todos los ingredientes para ser una estrella del entretenimiento, y aunque tiene tantos defensores como detractores, no se puede negar que no deja indiferente a nadie.

Sin embargo, hay quienes la tienen machacada por un pequeño detalle, un test al que se sometió allá por 2018 en 'Sálvame Deluxe' y que aún hoy le persigue: ¿es Miriam una mujer de pocas luces? Tras someterse a un examen de inteligencia, el resultado no fue nada abrumador: un cociente intelectual de 96 puntos. Sí, algo por debajo de la media, pero ¿tanto como para decir que es poco inteligente?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miriam tiene asumido que quizá no es una chica muy instruida, y ella misma afirmó que no era buena estudiante, pero tiene otras características: "Soy más lista que inteligente [...]. La inteligencia es muy relativa. Yo nunca he sido estudiosa, he sido aplicada, pero soy muy distraída", llegó a decir tras recibir la nota de su test. Vamos, que Miriam no es una mujer de muchos conocimientos... pero es espabilada, rápida de mente y perspicaz, aunque esa naturaleza despistada es lo que podría hacerle descender peldaños: "Eso influye mucho en la concentración. Si ella fuera más madura y controlara más sus emociones, podría tener más puntos", explicó la psicóloga que le realizó el test, que calificó el resultado de Miriam como de "normal".

Los tests de inteligencia de los colaboradores de 'Sálvame'

Aunque Miriam fue una de las colaboradoras que recibió uno de los resultados más bajos, el resto de sus compañeros no andaban demasiado lejos: hay que tener en cuenta que la media suele estar en 100 y lo normal es obtener un resultado de entre 80 y 120 puntos, y todos cumplieron con creces: María Patiño (106) o Belén Esteban (109) son algunos ejemplos de ellos, aunque sin duda los alumnos más aventajados fueron otros, como Kiko Hernández (133), Kiko Matamoros (130), Alonso Caparrós (131) o la difunta Mila Ximénez (131).

Mediaset

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io