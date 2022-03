La final de 'Secret Story' está cada vez más cerca y el programa ha decidido sorprender a todos desvelando que para ese gran momento los finalistas no estarán solos, y es que hay tres famosos que entrarán este domingo en la casa de los secretos para convivir con ellos hasta que finalice el concurso. De momento, ya han dado el nombre de dos de ellos. El primer famoso confirmado que estará en el 'reality' es...¡Tom Brusse!

El ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado estar muy feliz al saber que podrá formar parte de esta gran experiencia durante unos días. "Estoy super feliz, muy contento. Voy a entrar con una energía que vais a flipar todos. Voy a dar un aire fresco para la recta final", ha asegurado. Yo estoy enamorado, ya no estoy soltero. Se llama Sara La conocí en el reality francés que hice

Telecinco

Además, ha indicado que no se ha fijado en nadie de la casa de los secretos porque él ahora está "enamorado" y muy feliz. "Ya no estoy soltero. Se llama Sara y la conocí en el reality francés que hice", ha explicado asegurando que ahora está muy feliz junto a ella y no tiene ojos para nadie más.

El segundo famoso que entrará en la casa de los secretos será...¡Víctor Sandoval! El colaborador ha reconocido que está deseando poder formar parte de esta gran experiencia. De hecho, ha explicado que está deseando encontrarse con uno de los concursantes en concreto. "Me quiero encontrar con Carlos creo que me puede modernizar en determinados cosas que estoy un poco antiguo", ha desvelado.

Telecinco

De esta forma, estos famosos expertos en 'realitys' entrarán en la casa al igual que ya hicieron Isa Pantoja o Nagore Robles, aunque en su caso será para convivir con los participantes hasta el final del concurso.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io