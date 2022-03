Ismael se ha recorrido 500 kilómetros para ver a Iván tras la muerte de su madre

Algunas de las últimas apariciones televisivas de Ismael fueron en el 'Deluxe' en 2017 o 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en 2018

El momento que le cambió la vida a Ismael Beiro

Quien esté rozando los 30 años y en adelante es probable que se acuerde de muchos detalles de la primera edición de 'Gran Hermano': fue todo un 'boom' entre las masas, y los datos de audiencia que consiguieron lo corroboran, y es por eso que quizás muchas personas aún se acuerden de carrerilla de los nombres de los 14 concursantes que protagonizaron aquella edición. Por eso, que 22 años después el ganador de la misma y el tercer finalista se hayan reencontrado va a traer a muchos grandes recuerdos. Repasamos los grandes momentazos que nos ha dado 'GH' en su historia.

Sin embargo, el motivo de ese reencuentro ha sido algo agridulce, pero por una amistad verdadera se hace lo que haga falta: Ismael Beiro ha querido ir a ver a su amigo Iván Armentos en cuanto se ha enterado de la muerte de la madre de éste, y orgulloso de su amigo lo ha colgado en su cuenta de Twitter con una bonita foto: "Que uno de tus amigos se entere de que falleció tu madre y se haga 500 kilómetros hasta Gijón, cuando mañana tiene que estar en Navarra, solo para darte un abrazo, no solo se agradece, se comparte", publicaba este miércoles el asturiano. Un tuit que ha conseguido ya casi 7.000 'likes'.

El propio Ismael ha querido desearle lo mejor en su respuesta: "Mi hermano Iván. Mi verdadero Gran Hermano. Muy orgulloso de tu madre, de darme un amigo como tú. Un abrazo fuerte. Siempre en mi corazón", ha escrito con mucho cariño, y es que ambos hicieron muy buenas migas dentro del concurso y, 22 años después de aquello, han seguido cuidando la amistad hasta el día de hoy. ¡Qué bonito!

