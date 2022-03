Eva Marciel nos confiensa todos sus secretos en nuestro 'Test de los famosos'. La actriz triunfa con la obra de teatro 'Distinto', que define como "una comedia divertida para todos los públicos" y en la que comparte protagonismo con Kiko Hernández, y sobre este trabajo, su familia y mucho más hablamos con ella. En el vídeo, Eva nos cuenta que cuando le dijeron que uno de sus compañeros de reparto iba a ser el colaborador de 'Sálvame' tuvo que ir a Google para buscarle, porque no ve la televisión y no sabía quién era el colaborador televisivo.

Eva nos cuenta que se alegra de no saber nada de Kiko Hernández porque así "no tenía formada una imagen previa, un prejuicio y él sigue demsotrando que lo que aparentemente hace en la tele es otro personaje". La actriz se moja y define a Kiko: "Es amable, muy divertido y muy buen compañero. Es muy disciplinado y siempre llegaba a los ensayos con el trabajo hecho".

Como nos explica en el vídeo, Eva lleva más de treinta años dedicada a la interpretación. "Actriz se nace y se hace. La formacion y el trabajo son fundamementales para coger buenas herramientas, te hace ser mejor el trabajo, pero si no tienes eso que hace falta... es difícil", confiesa. A pesar de estes tres décadas delante de las cámaras, tiene los pies en la tierra. "Me considero una persona normal. No creo que por dedicarme a esto sea mejor o peor que nadie. Soy un poco alemana en general: trabajo, horario, orden...".

¿Siempre quiso ser actriz? La actriz reconoce que de pequeña "quería ser periodista y bailarina. Sigo bailando y siempre digo que iba para bailarina y me quedé en actriz".

Eva Marciel ha participado en series como 'Servir y proteger', 'Amar es para siempre', 'Centro médico' pero tiene claro cuál es el papel de su vida: "Es el de madre de mis hijos, y sin duda el más difícil. Los dos están en plena adolescencia y no es fácil". A la edad se suma que los dos siguen sus pasos profesionales. "El pequeño está trabajando ahora en la serie sobre Miguel Bosé, hace del cantante de pequeño. Y el mayor, grabará la serie 'Los pacientes del doctor García'. Trabajan bastante. Son niños actores, no son profesionales. Lo hacen muy bien pero ¿qué van a ser enel futuro? No sé".

¡Dale al play y escucha todas las confesiones de Eva Marciel!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io