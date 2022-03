Eva Marciel triunfa en el teatro con 'Distinto', la obra en la que comparte protagonismo con Kiko Hernández. Lleva a sus espaldas más de treinta años de profesión, tanto encima de las tablas como delante de una cámara. La actriz asegura que no se arrepiente de ninguno de los trabajos que ha hecho. Reconoce que sus hijos, Alejandro y Hugo, están siguiendo sus pasos, pero les enseña que esto solo es una experiencia para ellos. Al pequeño, Hugo, le podremos ver en la serie que se está preparando sobre Miguel Bosé, donde representa al cantante cuando era pequeño. No será su primer papel, ya que interpretó a Kiko Rivera cuando Eva se metió en la piel de Isabel Pantoja en 'Mi gitana'. Ahora la intérprete ha vuelto al teatro con 'Distinto', donde comparte cartel con Kiko Hernández.

Eva, ¿cuál es tu papel en 'Distinto'?

Mi personaje es el de Lucía, es la única mujer de la función, que es muy coral. Soy la mujer del productor y somos aparentemente una pareja feliz, pero hay un hecho terrible.

"Mis hijos ya se gestionan solos mientras tengan comida en la nevera"

Ya habéis estado en varias ciudades de España, ¿cuándo llegáis a la plaza fuerte, que es Madrid?

Empezamos en noviembre de 2022, en el Teatro Amaya, pero hasta entonces tenemos mucha gira por delante.

Y te costará separarte de tus dos hijos...

Ellos ya son mayores y están felices de que me vaya. Yo siempre he compatibilizado muy bien las giras con la maternidad. Cuando eran pequeños me los llevaba y tengo la suerte de que mi madre es una abuela muy dedicada. Pero ahora ya se gestionan solos mientras tengan comida en la nevera.

No es el único estreno que vas a tener este año.

Estreno una serie de Disney, 'Campamento Newton', donde soy protagonista con la hija de Paz Vega, Ava Salazar. Es una serie muy divertida, de aventuras de Disney. Y en marzo empiezo a grabar otra serie, de la cual no puedo contar nada todavía.

Y lo tendrás que compaginar con la gira.

Lo bueno es que, de momento, la gira solo será los fines de semana, porque Kiko Hernández durante la semana está en 'Sálvame' y eso marca mucho el calendario de la gira, y me permite a mí hacer otras cosas.

¿Te ha sorprendido Kiko? Porque es su primera experiencia en teatro.

Es muy buen compañero. Yo, si te digo la verdad, no sabía quién era porque no veo la tele. En mi casa no hay televisión. Nunca me cuestiono con quién voy a trabajar, solo pido que sean profesionales con su trabajo. A Kiko le digo todo el rato que trabajo muy bien con él, porque ya te digo que es un excelente compañero de baile. Y esto que te digo tiene un doble sentido, porque la función empieza con un baile y Kiko tenía mucho miedo a las coreografías, porque se consideraba torpe.

Claro, porque no es lo mismo hacer una serie o película que una función, donde te enfrentas al público.

Es una prueba de fuego y me parece muy valiente.

"Siempre he sido muy exigente y es un lastre. Soy mi mayor crítica"

En tu caso llevas treinta años de profesión, ¿han cambiado mucho las cosas?

Pues sí, porque el mundo audiovisual ha cambiado, pero mi trabajo sigue siendo el mismo. Todo lo que he hecho me ha llevado a donde estoy, pero indudablemente algunas cosas las he disfrutado más que otras. Ahora le doy más importancia a estar a gusto en el equipo y he aprendido a decir 'No'.

¿Como a qué?

Por ejemplo, no toleraría las faltas de respeto.

¿Te has vuelto más exigente con el paso de los años?

Siempre lo he sido y es un lastre. Me gustaría ser más generosa conmigo misma. Soy muy dura, siempre encuentro faltas. Incluso te reconozco que soy mi mayor crítica.

Tus hijos han seguido tus pasos, ¿eres crítica con ellos?

No, porque son mis niños. Reconozco que no soy objetiva, porque me nubla el amor.

"Mi marido me apoya porque ya me conoció siendo actriz, y lo de los niños lo vemos como una experiencia para ellos"

¿Fuiste tú quién les empujaste a la interpretación?

Fue accidental. Con el mayor, Alejandro fue porque cuando tenía una productora de publicidad, necesitábamos un niño. Y con Hugo fue parecido, porque debutó con dos años en 'Mi gitana'. Y ahora que recuerdo, cuando yo estaba embarazada de Alejandro, las ecografías que me hacían en la serie 'Hospital Central' eran de él.

¿Tu marido les ha apoyado?

A mí me apoya porque ya me conoció siendo actriz, y lo de los niños lo vemos como una experiencia para ellos.

¿No te da miedo la fama para ellos?

No, porque conmigo han vivido todas las etapas. Cuando estrené 'Mi gitana', la gente me hablaba por la calle y mi hijo me preguntaba que si les conocía y yo le decía que no, a lo que él contestaba: "Pues no les hables".

¿Te perjudicó aquel papel?

No, porque depende de por dónde lo lleve cada uno. Yo estoy orgullosa de aquel papel.

¿Con Isabel Pantoja llegaste a hablar?

No, porque mi planteamiento con aquel papel era crear un personaje y no imitar a nadie.

¿Es difícil hacer personajes reales?

Mucho más, porque al final cuando creas es tu fantasía. Mi miedo era que hubiera parodia, y es un límite muy fino.

Treinta años de carrera, ¿te has planteado dirigir o escribir?

No, he producido bastante y he disfrutado. Siempre he sido actriz y otra cosa, porque mis padres me obligaron a estudiar. Yo estudié Comunicación Audiovisual y me especialicé en Producción. Esto me permite no tener ansiedad por la parte de inestabilidad económica que tiene la profesión de actriz.

"Dirigir no es una cosa que me llame la atención"

¿Has sufrido por eso?

No, porque siempre he tenido otra cosa y me ha ido bien. Yo puedo decir que vivo dignamente de mi profesión y es el mayor logro de mi vida.

Te preguntaba lo de dirigir, ¿te autodirigirías?

No, porque dirigir no es una cosa que me llame la atención. Yo tengo la necesidad de contar historias, pero las cuento muy bien como actriz.

¿Sigues soñando?

Claro que sí. Ahora sueño con trabajar con alguno de mis hijos. Son mejores actores que yo.

