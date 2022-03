Rosa Benito y Amador Mohedano han protagonizado un frío reencuentro en las instalaciones de 'Mediaset'. Justo en el momento en el que el hermano de Rocío Jurado estaba entrando para comenzar su entrevista en 'Viernes Deluxe', la colaboradora salía después de haber estado trabajando en 'Ya son las ocho'. Sin embargo, para sorpresa de todos ella ha preferido ignorarle y no decirle nada, una reacción que ha dejado muy impactado al tío de Rocío Carrasco.

"Me ha sorprendido el reencuentro tan frío, no me lo esperaba. Si no quería hablar conmigo porque estaba una cámara bueno, pero podía haberme hecho un gesto", ha reconocido lamentando no haber podido tener un reencuentro bonito con ella. Amador Mohedano ha reconocido que llevan unos días sin hablar, y es que cree que está molesta con él por su entrevista.

"Ella me ha dicho que no quiere que hable más de ella y punto", ha indicado confesando que tiene pensado hacerle caso. El hermano de Rocío Jurado ha confesado que ahora mantiene una relación un poco distante con su ex pareja. "Hablamos de los niños, ella no quiere verme. Entiendo que no quiera verme, pero no comprendo que no quiera y de pronto me llame y me diga cosas", ha reconocido.

Además, ha aprovechado para reconocer que le parece muy mal que le llamen 'la viuda de Rocío Jurado'. "También me parece fatal que a Antonio David le digáis 'el penas'", ha reconocido confesando que sabe que es algo que a Rocío Flores le duele.

Rosa Benito, tajante con Amador Mohedano

Unos momentos antes de que Amador Mohedano interviniese en 'Viernes Deluxe', Rosa Benito ha cargado contra él en 'Ya son las ocho'. "Lo que no me gusta es que los tipos de hombre así, es como que ellos tienen derecho a tener su pareja como ha tenido, por ejemplo, él ha estado con Jacqueline un bastante tiempo, pero cuando habla de mí es como si yo fuese de su posesión", ha indicado en el programa.

Unas palabras con las que ha dejado claro que ella quiere hacer su vida por separado. "Va a hacer 9 años que soy divorciada, soy libre de hacer mi vida".

