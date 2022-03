Amador Mohedano rompe su silencio tras meses apartado de los medios. Cuando se cumple un año del estreno de la docuserie de la hija de Rocío Jurado, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el hermano de la tondillera ha viajado de Chipiona a Madrid dispuesto a contar su 'verdad' en el 'Deluxe'. A su llegada a la estación de Atocha, Amador ha calentado motores y cuenta que ha decidido dar este paso "porque a veces no hay que esconderse. Voy a contar mi verdad".

Será el primer miembro del clan Jurado que conceda una entrevista hablando de este tema desde que empezó toda la polémica. Sobre si habrá un acercamiento a sobrina Rocío a raíz de su entrevista, se mostró abierto: "Sí lo hay, yo encantado".

Amador también está dispuesto a "desmontar" la relación tan idílica que mantiene su sobrina con su familia menos mediática. "Ellos no tienen nada que ver con nosotros. Hay muchas familias que no tienen roce con sus familiares", afirma, y sobre todo lo que han contado: "Me parece mentira todo".

La nueva ilusión de Rosa Benito

Con su intervención televisiva, Amador Mohedano quiere dejar muy clara la relación que tenía con Rocío Jurado y no atacar a su sobrina. El de Chipona quiera dar la versión de lo que él vivió. Si sobre los Mohedano habla alto y claro, de quién prefiere no decir ni mú es de su exmujer, Rosa Benito. La colaboradora televisiva podría estar enamorada tras su separación de Amador Mohedano. "Rosa está soltera y puede hacer lo que quiera. No voy a decir nada. Es la madre de mis hijos", afirma.

Amador sobre Ortega Cano y Ana María Aldón

La crisis matrimonial de su excuñado y la diseñadora está en boca de toda la familia. Se ha pronunciado Rocío Flores, Gloria Camila y ahora también lo hace el hermano de Rocío Jurado. "Solo hay que conocerlos y tratarlos un poco. Yo quiero a los dos, los veo cariñosos y enamorados. Otra cosa no puedo decir", declara Amador.

El hermano de la tonadillera sabe que "la sombra de Rocío Jurado es muy larga" y considera que Ana María "tendrá sus razones".

