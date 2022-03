Amador Mohedano ha regresado a la televisión. Después de unos años de silencio, acudirá al plató de 'Sálvame Deluxe' para contestar todas las declaraciones que se han hecho sobre él y su hermana. Amador reaparecía ante las cámaras y advertía que "va a hablar". "Hay que defenderse, voy a decir mi verdad como he dicho siempre", ha asegurado a los reporteros horas antes de acudir al plató de Mediaset. "Yo voy a decir mi verdad, como he hecho siempre", ha asegurado a los periodistas. "La sorpresa es que venga yo, pero he decidido dar el paso porque a veces hay que defenderse".

"El no va con intención de criticar a Rocío Carrasco o atacarla", explicaban en el plató de 'El programa de Ana Rosa' donde apuntaban a que "va sobre todo para dejar claro cuál era su relación con Rocío Jurado", ya que es uno de los temas que más le han molestado de todo lo que se ha hablado en las docuseries de Rocío Carrasco. Según los testimonios que se han podido ver en las docuseries, Amador y Rocío Jurado no se llevaban bien durante los últimos años de vida de la cantante, lo que hizo que no se reflejara en la herencia.

Mediaset

"Amador, que ha vivido aquello, que era la mano derecha de su hermana, explique por qué declararon en la Rota lo que declararon", pedía Gema López quien aseguraba que "es momento de aclararlo todo". "Sobre la relación de Rocío Jurado y Ortega Cano, se tiene que mojar", apuntaba más tarde, y es que una de las bombas que soltaba Rocío Carrasco en su última docuserie era que su madre podría haber pensado en el divorcio con el torero.

Por su parte, Carlota Corredera aseguraba que "a mi me parece muy interesante saber qué le parece que esta familia 'no mediática' haya aparecido en los medios". Precisamente sobre estos familiares Amador ya ha asegurado que "no se les ve ni por Chipiona y no tienen nada que ver con nosotros en ese aspecto. Hay muchas familias que no tienen roce con familiares", apunta.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io