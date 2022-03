Rocío Carrasco: su vida en imágenes

Nadie duda de la amistad tan fuerte que tienen Carlota Corredera y Rocío Carrasco. La presentadora y la hija de Rocío Jurado se conocen desde hace mucho tiempo, pero desde que Rocío se atrevió a contar su verdad en televisión tras muchos años en silencio, la gallega no le suelta de la mano.

El pasado 8 de marzo se celebró en el Wizink Center de Madrid un concierto en homenaje a 'la más grande', 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', y Carlota Corredera faltaba en un día tan importante para su buena amiga. Además de posar para los medios en la alfombra roja, quiso compartir un mensaje para ella a través de sus redes sociales. Días después ha vuelto a demostrar que lo que le une a Rocío Carrasco es algo muy grande.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Un año a tu vera, Rocío", escribía la presentadora como texto de una foto de lo más emotiva. En la imagen aparecen de espaldas Carlota y Rocío disfrutando del concierto homenaje del pasado 8 de marzo.

No es la primera vez que Carlota Corredera muestra su cercanía y admiración a Rocío Carrasco. Si la presentadora fue la mejor defensora de la mujer de Fidel Albiac durante la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', después le dedicó un premio y desveló que admiraba de ella en la celebración del último cumpleaños de Belén Esteban.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io