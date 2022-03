Carlota Corredera muestra su apoyo incondicional a Rocío Carrasco. La presentadora de 'Sálvame' arropó a su buena amiga en el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' que la esposa de Fidel Albiac organizó en el Wizink Center de Madrid el 8M, Día Internacional de la Mujer, y cuyos beneficios han sido destinados a la asociación Ana Bella para la ayuda de las mujeres maltratadas. La hija de Rocío Jurado, que vivió el homenaje muy emocionada, comentó "si lo que yo haya podido contar en un momento dado, que desgraciadamente me ha ocurrido, sirve bienvenido sea" y lanzó un zasca a su familia dejando claro que si alguien de su familia hubiera querido ir al recital, que hubiera pagado la entrada que era benéfica.

Carlota Corredera no podía faltar en un día tan importante para su buena amiga y, además de posar para los medios en la alfombra roja, quiso compartir un mensaje para ella a través de sus redes sociales. La presentadora mostró a sus más de 474.000 seguidores cómo y con quién había vivido 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'.

"Ha sido una noche inolvidable, tengo un montón de imágenes en la retina y de fotos en mi carrete. De momento comparto esta, que ese beso os llegue a tod@s l@s que siempre estáis ahí 🎤💜💕 #mujerescantanarociojurado", escribió junto a una foto suya recibiendo un beso en la mejilla de Rocío Carrasco que disfrutó del recital sentada junto a ella. Como broche final del concierto, Carlota y Rocío subieron al escenario junto a otras asistentes al recital para cantar con Rigoberta Bandini su 'Ay mamá' que ha sido la banda sonora de 'Montealto, regreso a la casa'.

No es la primera vez que Carlota Corredera muestra su cercanía y admiración a Rocío Carrasco. Si la presentadora fue la mejor defensora de la mujer de Fidel Albiac durante la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', después le dedicó un premio y desveló que admiraba de ella en la celebración del último cumpleaños de Belén Esteban.

En el vídeo de la parte superior, Carlota Corredera habla de su buena amiga. "Yo tengo buena relación con Rocío, hablo a menudo con ella pero todo lo que tenga que decir, que lo diga ella. Lo que hablamos me lo reservo, de su familia y de todo lo que está pasando le corresponde hablar a ella", dice.

