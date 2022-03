Carlota Corredera se ha unido al emotivo gesto que ha tenido la reina Letizia con Ucrania. Esta mañana del 3 de marzo doña Letizia hacía una declaración de intenciones con su último look: una blusa con la que manda todo su apoyo al pueblo ucraniano. El outfit se trataba de una blusa blanca algodón con bordados de colores que recuerda al traje tradicional Ucraniano. El nombre típico de esta prenda es vyshyvanka (que significa bordado​) o también sorochka (camisa en ucraniano) y es la prenda de vestir tradicional de Ucrania. ¿Qué look ha escogido la presentadora para arrancar la tarde?

Carlota Corredera ha optado por uno de los combos que más le gustan, el de blazer, blusa y pantalón. El traje de chaqueta está muy en tendencia y la presentadora gallega ha aprovechado la moda para dar un mensaje al igual que su majestad la reina Letizia. Los colores elegidos han sido el azul y el amarillo. Colores que representan a Ucrania que tanto necesita nuestro apoyo en estos momentos por el conflicto bélico que está viviendo con Rusia.

Telecinco

La presentadora de 'Sálvame' ha estado varias semanas desaparecida y explicaba el motivo de su ausencia. La periodista desvelaba que tuvo que ser aislada por el Covid. Durante siete días, tuvo que estar en confinamiento personal para evitar contagios mientras sus compañeros continuaban con el programa. Eso sí, el tema de la semana le ha hecho mucho más llevadera la situación: "¡Mi confinamiento estuvo patrocinado por el Riescogate!", terminaba explicando la gallega despejando dudas sobre su carrera profesional y su vida personal.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io