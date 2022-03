Carmen Morales y Luis Guerra se reconcilian. DIEZ MINUTOS desvela EN EXCLUSIVA que la pareja se ha dado una nueva oportunidad solo unas semanas después de su separación tras once años de matrimonio y cinco de convivencia. Tras varias idas y venidas, la pareja daba por finalizada su unión matrimonial, tomando caminos separados de mutuo acuerdo y manteniendo una estrecha relación amistosa. Su círculo más cercano confirmó entonces que el motivo de la ruptura era un desgaste de la convivencia y negaban la presencia de terceras personas. La información sorprendió al todavía matrimonio, que había querido mantener en su círculo más íntimo, y alejada de los medios, cualquier especulación sobre los motivos de su distanciamiento.

Carmen Morales: "Son baches"

Fue la propia artista la que tuvo que salir al quite de las informaciones al confirmar a nuestros compañeros que la información que se había filtrado era cierta, pero con matices. "Son baches que ocurren y es mentira eso que dicen que vivimos separados. Yo vivo en mi casa y él también", explicó, intentado con sus declaraciones parar el tsunami informativo que les había pillado desprevenidos. "No tengo ganas de hablar de nada de esto", declaró visiblemente emocionada y dejando una puerta abierta para la reconciliación con una sola palabra y en una clara declaración de intenciones: "Ojalá".

Agencias

DIEZ MINUTOS te cuenta, EN EXCLUSIVA, que Carmen Morales y Luis Guerra se han dado una nueva oportunidad "con condiciones" como han confirmado a esta revista fuentes cercanas a la pareja. Luis estaría dispuesto a aceptar por volver con Carmen y evitar tan dolorosa ruptura. Tanto es así, y tal y como ha podido confirmar esta revista, que la pareja llevaría ya semanas recuperando la llama y la pasión perdida por el paso de los años. "Quizás no sea tarde para ampliar la familia", nos asegura nuestra fuente.

Carmen quiere retomar su trabajo como actriz y Luis viajará menos

Una de las principales reclamaciones de la actriz de 'Amar en tiempos revueltos' es que Luis, presidente de los 22 gimnasios Holiday Gym, repartidos por varias ciudades como Madrid, Zaragoza y Alicante, deje de viajar tanto y pase más tiempo con ella. Además, Carmen, que tras su compromiso matrimonial quiso dejar aparcada su profesión de actriz para volcarse en su matrimonio y en el negocio de su marido, quiere recuperar el tiempo perdido y volver a las tablas. La hija de Junior estaría ya interesándose y estudiando algunos proyectos profesionales que la mantendrían más ocupada. Para ello debe contar con el total apoyo de Luis, precisamente cuando se acaba de cumplir el decimosexto aniversario del fallecimiento de Rocío Dúrcal, el pasado 25 de marzo.

11 años de casados

Agencias

Carmen y Luis se dieron el 'sí, quiero' el 30 de abril de 2011 en Ibiza. La pareja no ha tenido hijos, aunque ella aportó a Christian, nacido de su relación con Óscar Lozano.

