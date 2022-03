Marina García no gana para sustos: si ya lleva algunas semanas de médicos por sufrir unos fuertes dolores de tripa que no sabe de dónde vienen, ahora ha anunciado a sus seguidores que tendrá que pasar por quirófano para operarse por otro problema que le amarga la vida. Al parecer, lleva años arrastrando este inconveniente, pero viendo que con el tiempo puede empeorar, ha decido operarse ahora para quitárselo del medio. ¿De qué se trata?

Ella misma lo ha contado a través de sus historias de Instagram: "Ayer -miércoles- fui a uno de los mejores oftalmólogos de Madrid, porque los ojos me parecen algo súper importante y no me pongo en manos de cualquiera. Me operan finalmente el 6 de abril", anunciaba antes de dar más detalles del problema que le llevará a quirófano. "De pequeña recibí un golpe muy fuerte en el ojo derecho, se vio afectado el músculo y cada vez tengo el ojo más caído", ha revelado sobre un descolgamiento que ahora no es muy evidente, pero puede ir a peor.

Marina García Instagram

El procedimiento, dice, es bastante fácil, pero nada agradable a juzgar por sus palabras: "Básicamente me tienen que quitar un trozo de paladar y ponérmelo debajo del ojo. Suena súper brusco, pero es una intervención súper sencilla. Pero bueno, no hay alternativa: se soluciona sólo con cirugía", ha contado, y es que Marina ha intentado buscar remedio de cualquier otra manera, pero finalmente tendrá que ser con una operación, algo por lo que no ha ocultado sus nervios, a pesar de que sabe que va a ser bueno para ella. ¡Ánimo!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esta, sin embargo, no es la primera operación a la que se somete: sus retoques estéticos le han llevado en más de una ocasión a quirófano por su aumento de pecho o la rinoplastia que se realizó el pasado verano de 2021.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io