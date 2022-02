Marina García ha decidido apostar por la naturalidad y eliminar el ácido hialurónico de sus rellenos faciales

¿Cómo llamarán Marina y Jesús a sus hijos cuando nazcan?

Aunque sólo tiene 23 años, Marina García ya sabe lo que es la fama y lo que es sentir la presión de que la gente se permita la licencia de opinar sobre su cara, su cuerpo y todos los arreglos que hace. La joven sevillana no ha escondido nunca que en más de una ocasión se ha hecho retoques en la cara con bótox o ácido hialurónico, e incluso presumió de ser adicta a estos arreglitos para verse guapa. Tampoco ha escondido que, siendo más joven, se operó el pecho para aumentarlo... pero ahora Marina parece haber entrado en una nueva etapa de su vida y ha decidido optar por la naturalidad.

Lejos de tomar esta decisión por la presión de los 'haters' diciéndole que no se haga tantos retoques, Marina se ha dado cuenta de que, al eliminar el ácido hialurónico de su cara, tampoco le hacía tanta falta: con 23 años tiene la piel estupenda, ni una arruga y mucha vitalidad, así que ahora está muy contenta: "Estoy feliz, ya no queda nada de ácido en mi cara, tengo la cara como cuando tenía 16 años…", ha escrito en una imagen que ha compartido en sus historias de Instagram luciendo su nuevo aspecto:

Marina García Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De momento, el único sitio donde le queda algo de relleno es en los labios, y parece que no se va a pinchar más viendo sus palabras: "se me irá completamente con el tiempo", ha afirmado. Marina ha optado, así, por tomar un camino diferente del que han seguido muchas de sus ex compañeras de 'La isla de las tentaciones' que han estrenado retoques recientemente, como Lucía Sánchez o Mayka Rivera. Sin duda, el cambio no es muy llamativo, pero sí se le nota la cara menos hinchada a como la lucía en 'La isla de las tentaciones':

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io