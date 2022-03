A pocas semanas de que se anuncie el plantel completo de 'Supervivientes', Kiko Matamoros ya ha confirmado que se marcha a Honduras, y antes que nada el colaborador de 'Sálvame' ha emprendido un viaje a la islas Maldivas para disfrutar en pareja antes de la separación. Una ausencia de la que ha hablado también Anita Matamoros, quien ha opinado de lo que supone que su padre viaje hasta Honduras.



La hija de Matamoros acudió a los Premios Ídolo a la Creación Digital 2022, unos galardones que ha acogido con los brazos abiertos ya que "que se premie la creación de contenido es una evolución". Lejos quedan ya los momentos en los que los creadores online estaban subestimados, ya que con estos reconocimientos poco a poco se va valorando lo que realmente hacen al otro lado de la pantalla. Una sensación que a Anita le gusta ya que se encuentra en este mundo de 'influencers', algo que vive como "una responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado".

Así, Anita hizo hincapié en la necesaria salud mental que tiene que tener un influencer al exponerse todos los días a las posibles críticas de los haters. Por ello, la hija de Matamoros ha optado por ir al psicólogo desde hace ya 5 meses, una decisión que compartió en sus redes sociales "porque no tienes que estar mal para ir, simplemente tenía curiosidad. Igual que entreno el cuerpo, entreno la mente".

Una terapia que podrá ayudarla durante el viaje de su padre, Kiko Matamoros, a Honduras con motivo de su concurso en `Supervivientes´. "Apoyo a todos los que van porque es un concurso muy duro", explicaba Anita. Sobre ello, la influencer habló también sobre si pensaba que podría ser ella una de las futuras concursantes. "No creo que sea mi formato", aseguraba la benjamina de los Matamoros.

