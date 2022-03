Kiko Matamoros se rodea de quienes le apoyarán en 'Supervivientes'

Kiko Matamoros y Makoke tienen muy mala relación. Eso no hay quién lo dude, y es que "sus odios" llegan a límites insospechados. Esta tarde del 23 de marzo el colaborar ha querido dejar claro si compartiría plató o reality con su ex mujer y la respuesta la esperábamos todos. Lo que no esperábamos son las condiciones que ha impuesto el colaborador de 'Sálvame' para no coincidir con la malagueña.

Kiko podría convertirse en el concursante estrella de la nueva edición de 'Supervivientes' y estaría ultimando los detalles de su participación del reality. El padre de Laura Matamoros lleva meses expresando su deseo de ir a 'Supervivientes 2022' y pronto su deseo se hará realidad. ¡Eso sí! Sin Makoke a la vista. Según comentaban en el programa, la malagueña también podría ser otra de las participantes de la nueva entrega, pero esta tarde Kiko Matamoros ha dejado claro que eso no va a poder ser.

El colaborador de 'Sálvame' no quiere coincidir, si es que participa en 'SV', con su ex. Incluso confesaba que había hablado para evitarlo por todos los medios. "Entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia mí, no parece muy lógico que quiera pretender concurrir conmigo en una isla de 200 metros de nada", y continuaba el madrileño "resuelto ese enigma, por mi parte, también parece evidente que yo no quiero concurrir en esas circunstancias con ella". Finalmente, Kiko revelaba a sus compañeros y al público de la tarde lo que le habría sugerido a la productora del programa para no coincidir con su ex: "Es más, he bajado mi caché para que no vaya ella, a ver si os enteráis".

