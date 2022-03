Anita Matamoros es una chica con curiosidades en la vida, y es por eso que ha decidido hacer un nuevo máster y ampliar, así, su currículum, sus estudios y su cultura. Si hace un tiempo os contábamos que Anita se marchaba a Milán (donde también hubo tiempo para el drama) para estudiar un grado de Moda en el prestigioso Instituto Marangoni (por el que pagaría 4.000 euros de matrícula y la friolera de 15.000 euros anuales, gastos de vivir allí aparte), ahora Anita ha sorprendido a sus cientos de miles de fans anunciando una gran noticia: ha sido aceptada en un nuevo máster... que no tiene nada que ver con la moda, sino con la nutrición.

Anita ha elegido el Instituto Europeo de Estudios Empresariales para cursar su postgrado, concretamente un máster de Formación Permanente en Nutrición Humana y Dietética que realmente expide la Universidad privada Antonio de Nebrija, y que le va a costar 1.970 euros. Desde el principio, Anita siempre dijo que se costearía ella misma sus estudios (no le será difícil teniendo en cuenta sus campañas de publicidad como influencer en redes sociales), aunque esta vez no ha especificado quién se hará cargo de los gastos, si bien ahora tiene la facilidad de poder estudiar en Madrid y vivir en su nueva casa.

La explicación de Anita

La joven, a sus 21 años, aún tiene mucha vida por delante, y estos estudios los realiza porque la nutrición es algo que le llama, también, mucho la atención, y así lo ha confirmado a través de su Instagram: "Soy muy joven para dejar de formarme. Quiero seguir estudiando muchísimos años. Yo quería hacer el máster relacionado con moda, pero se truncó un poco. Sigue en pie, sigo queriendo hacerlo, pero lo haré quizá el año que viene. Llevo desde que acabé la carrera sin estudiar, pero el tema de la nutrición me ha interesado desde hace años, vi la oportunidad y dije 'me lanzo'. Tengo muchas ganas de empezar", ha contado.

Según algunos ex alumnos de este máster, que dura un año, al parecer es bastante completo, y en él se le darán a Anita conocimientos sobre higiene alimentaria, patologías o elaboración de dietas, entre otras cosas, repartidos en 6 módulos, con un 7º consistente en el proyecto de Fin de Máster. Unos estudios muy similares a los que cursó, por ejemplo, Rocío Flores cuando quiso formarse como coach nutricional, aunque ella optó por estudiar a través de la Formación Profesional.

La nutrición es otra de las grandes pasiones de Anita, y por eso ha querido estudiar este máster, aunque no tenga absolutamente ninguna relación con los estudios de moda que cursó en Milán. De hecho, en la página web de la institución se deja muy claro a quién va destinado: "El Master en Nutrición Humana y Dietética está dirigido a quienes posean un grado o título equivalente en Nutrición y Dietética, Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Medicina, Enfermería, Química, Biotecnología, Biología... así como todos los profesionales titulados que deseen especializarse en nutrición y dietética en su ejercicio profesional", aunque lo cierto es que tiene muchas salidas profesionales "para desempañar diferentes puestos en industrias de elaboración de alimentos, en laboratorio de control de calidad de alimentos, en asesoría y consultorías en materia de alimentación, en tratamientos de trastornos de la conducta alimentaria o en servicios de información al consumidor en el sector de la alimentación". ¡Mucha suerte, Anita!

