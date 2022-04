Mamen Mendizábal ha vuelto a La Sexta con un programa diferente, 'Encuentros Inesperados', en el que personajes conocidos de lo más variopinto, hablan sobre temas tan polémicos como la religión, los tipos de familia, las mascotas, el cambio climático… Todo en un ambiente distendido, ya que de lo que se trata es de que no se sientan encorsetados, que opinen sobre asuntos que no tienen cabida en las tertulias políticas. De ahí la sorpresa al ver juntos, por ejemplo, a Mario Vaquerizo, Alberto San Juan, Ana Iris y Oriol Junqueras, pero más aún cuando Mario se levanta y dirigiéndose a Junqueras le da un abrazo agradeciéndole que no oculte que durante el tiempo que estuvo en la cárcel, rezaba. No ha sido fácil para Mamen, una de las presentadoras más solventes de La Sexta, conseguir que estos personajes, y otros muchos, acudan a su cita de los jueves y se despojen del traje de trabajo, pero sobre todo del miedo al qué dirán.

"Mala Rodríguez es la única mujer en España que se ha atrevido a decirle a Esperanza que es mala"

Además del 'momentazo' del abrazo de Mario Vaquerizo a Oriol Junqueras, Mamen nos habla de otras situaciones que ha vivido en 'Encuentros Inesperados'. "Tampoco tienen nada que ver Esperanza Aguirre y la Mala Rodríguez, la única mujer en España que se ha atrevido a decirle a Esperanza que es mala… Tendrías que haber visto su cara... Hemos grabado un episodio sobre el odio, en el que hemos reunido a Toni Cantó, Mariló Montero, Josep Pedrerol y el diseñador Jimmy Choo, ya que cada uno en sus diferentes facetas han sufrido el odio. Y les hemos preguntado qué somos, si odiadores u odiados, cuestiones que están en el día a día", asegura.

Mamen Mendizábal habla también de la sociedad de nuestros días y desvela cómo cree que está el hombre actual: escondido o despistado. "Algunos están muy despistados, yo me he encontrado con quienes preguntan si te pueden besar, porque creen que ahora ya no se le puede decir nada a una mujer, y me da pena porque pienso que no han aprendido nada. Cosa diferente son las relaciones tóxicas que algunos hombres mantenían y mantienen con las mujeres, y en eso sí creo que ha habido un gran cambio" y desvela si cree que los jóvenes han asumido el rol de la igualdad. "Tienen otros códigos entre ellos, se comportan de otra manera, no se sienten agraviados porque han recibido otra educación, todo lo contrario que los cincuentones que sí se sienten agraviados por la actitud de las mujeres. Yo espero que el entendimiento entre hombres y mujeres no desaparezca porque necesitamos la colaboración mutua, en definitiva, el amor, el cariño" y añade. "Echo de menos de los hombres, que no han hecho su propia revolución", afirma.

Mamen Mendizábal también habla de la actualidad, de Trump y de la guerra en Ucrania y revela qué haría si algo así pasara en nuestro país. "Me quedaría a luchar, porque prefiero estar muerta a ser esclava", asegura. La periodista desvela cómo logra desconectar "según vas cumpliendo años la capacidad de aprender algo nuevo se reduce, y yo apuesto por seguir aprendiendo. Y como durante la pandemia no hice otra cosa que informar, tenía necesidad de cambio". La presentadora nos revela también su nuevo proyecto: un programa de podcast "dedicado a mujeres relevantes a quienes no hemos prestado mucha atención. Son diez historias de mujeres: La duquesa roja, Carmen Díez de Rivera; Yoyes, la primera jefa de ETA; Margarita Salas; Lili Álvarez. Ninguna mujer ha tenido tantos logros en el tenis español como ella", asegura.

