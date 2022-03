Bruce Willis entra en guerra contra Japón en 'Combate en el cielo'

Bruce Willis y Frank Grillo se alían en 'Reprisal'

Bruce Willis vuelve a ser John McClane ('La jungla')… en un anuncio de televisión

Malas noticias Bruce Willis y su familia. El actor se retira temporalmente del mundo de la interpretación tras ser diagnosticado de afasia y ha sido la familia la encargada de lanzar un comunicado a través de las redes sociales. Esta enfermedad que sufre el actor de Hollywood provoca la pérdida de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito, como resultado del daño en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje.

Exactamente han sido su hija mayor Rumer y su ex mujer Demi Moore las que han explicado cómo se encuentra el actor y las medidas que ha tomado tras esta inesperada noticia: "Para los increíbles fans, queríamos compartir como familia que nuestro amado Bruce está experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto, y con mucha consideración, Bruce se alejará de su carrera profesional que tanto ha significado para él", ponían como escrito en una publicación con una foto del propio Bruce Willis.

Instagram

"Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por vuestro amor, compasión y apoyo", continua Rumer Willis. El pasado 21 de marzo, el mítico actor celebró sus 67 años junto con su ex mujer Demi Moore y sus hijos. La pareja rompió su matrimonio en el año 2000 tras 13 juntos pero a día de hoy conservan una buena y bonita amistad amistad. Demi y Bruce son padres de Rumer, Scout La Rue y Tallulah y tras divorciarse, continuaron criando a las tres del modo más cercano posible, algo no tan frecuente y menos aún en Hollywood.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io