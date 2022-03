Tras romper su fugaz relación con Bárbara Rey, Edmundo Arrocet ha reaparecido en Madrid y ha hablado alto y claro sobre la relación que mantuvo con María Teresa Campos, si mantienen algún contacto y si está arrepentido de haber sido pareja de la presentadora. El humorista y diseñador -acaba de presentar una línea de pareos- ha asistido a la segunda Edición de los Oscar del Humor, en Madrid. Un acto que ha estado presentado por Josema Yuste y Alexia Rivas y en el que Edmundo ha sido galardonado junto a otros humoristas como Emma Ozores, El Monaguillo, Marta Garcia de Vega, José Carabias, Anastasia Bengoechea, Agustín Jiménez y Santiago Urrialde. También han asistido la pareja artística formada por Andrés Pajares y Fernando Esteso, que han recogido el Oscar del Humor a su trayectoria. Y un Oscar póstumo para Enrique San Francisco.

Edmundo, que hace unos días confeso que "todavía" quiere a María Teresa Campos, solo ha tenido palabras bonitas para la que fue su pareja, pero reconoce que está dolido por todo lo que ella y sus hijas han dicho de él.

Gtres

¿Has pedido perdón a María Teresa Campos?

No tengo que pedir perdón para nada. Todo lo contrario porque yo nunca he hecho lo que dicen que he hecho, como que la he abandonado por un whatsApp.

¿Te gustaría hablar pronto con ella?

Algún día a lo mejor hablaré pero el sentmiento es muy grande. He estado dos años fuera y todo lo que se ha hablado de mí que... si era el más malo del planeta, que me aprovechaba y es todo lo contrario.

¿Te arrepientes de haber estado con ella por todo lo que ha venido después?

No. Yo durante 6 años lo pasó muy bien con ella. La vida es hoy y mañana otra cosa. Los años que estuvimos fui feliz. No los quiero olvidar.

Gtres

¿Te da pena ver ahora a María Teresa Campos?

No, para nada. Me alegro de que la premien. Se lo merece y deberían darle un programa porque es una persona que ha hecho tantas entrevistas. María Teresa ha hecho famosa a mucha gente.

Carmen Borrego ha declarado a Diez Minutos que su madre está encerrada en sí misma, la ve triste.

Yo hace casi 4 años que no estoy con ella y no sé cómo está.

Gtres

¿Llegará pronto ese acercamiento?

Me deberían llamar a mí por el daño que me han hecho, todo lo que han mentido sobre mí. Lo normal es que los hijos defiendan a su madre pero en la vida hay que ser justos. Me han puesto como el malo de la película.

¿Has sufrido?

No mucho porque intento no saber nada.

¿Por eso pusiste tierra de por medio tras la ruptura?

No, para nada. Lo hice porque tenía que trabajar.



