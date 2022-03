María Teresa Campos recoge, arropada por sus hijas Terelu y Carmen, un premio a su trayectoria profesional. En la mañana del miércoles 30 de marzo, las Campos viajaron hasta Sevilla para que la veterana presentadora recogiera el premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional en la XXXVI edición de estos galardones que entrega la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Repasamos, en imágenes, la vida de Terelu Campos.

María Teresa, muy guapa con un traje en color fucsia, quizá en homenaje a su querida Rocío Carrasco que lució un conjunto similar para su docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', llegó a la ceremonia que tuvo lugar en el palacio de San Telmo del brazo de sus dos hijas, Terelu y Carmen, que protagoniza la portada de DIEZ MINUTOS con su entrevista más sincera a Kiko Hernández. Las hermanas, que estaba arropadas por Juan Carlos Bernal, marido de Carmen, estuvieron muy pendientes de su progenitora que estaba emocionada con este galardón que reconoce sus más de 50 años de carrera profesional.

Terelu y Carmen estuvieron muy pendientes de la veterana presentadora que entró en el salón del brazo de presidente de la Junta de Andalucía, Juanna Moreno. Teresa Campos estaba muy emocionada y así lo demostró al subir al escenario para recoger su galardón. Con lágrimas en los ojos, la presentadora recibió una sonora ovación y agradeció el reconocimiento a su larga carrera profesional. Teresa siempre ha expresado su deseo de trabajar y este premios le ha hecho muy feliz y le ha devuelto la ilusión.

