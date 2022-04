Nacho Palau se pronuncia sobre su participación en 'Supervivientes 2022'

Nacho Palau es el primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2022'. Como DIEZ MINUTOS adelantó EN EXCLUSIVA horas antes del anuncio oficial, el ex de Miguel Bosé viajará a Honduras para participar en el reality de supervivencia. El artista está emocionado ante esta experiencia y ha utilizado sus redes sociales para expresar sus sentimientos ante el comienzo de la que promete ser una de las aventuras de su vida.

Nacho Palau ha querido agradecer, a través de su perfil de Instagram, las decenas de mensajes que ha recibido tras el anuncio de su fichaje por 'Supervivientes'. "Ya es oficial! soy el primer concursante confirmado para #supervivientes2022 🌴 Muchas gracias de corazón, por todos vuestros mensajes de apoyo 💙💚💙💚… Y ahora concursar !!!", escribió en sus redes sociales junto a la imagen distribuida por Telecinco.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nacho Palau es conocido por haber mantenido una larguísima relación sentimental con Miguel Bosé con quien es padre de cuatro hijos y, fue el pasado enero, en una entrevista EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS, cuando habló por primera vez de su historia de amor . Nacido en Valencia y licenciado en Ciencias Químicas, fue pareja del cantante durante más de 26 años y, tras su ruptura, se encuentra inmerso en una lucha legal con Bosé para que se reconozca la filiación de derecho de los pequeños Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel, e Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho, porque el objetivo del valenciano es que los cuatro niños crezcan juntos. Nacho es un hombre entregado a su familia y al arte, en especial a la escultura, su otra gran pasión junto a sus hijos. Repasamos el árbol genealógico de la familia Bosé.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gracias a su participación en 'Supervivientes', podremos conocer un poco mejor a Nacho Palau que, en el vídeo de presentación de Telecinco se presentaba con una sonrisa. "Hola a todos. Soy Nacho Palau, soy concursante de 'Supervivientes de 2022' y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos, nos vemos pronto", fueron sus palabras. Seguro que Palito Dominguín, concursante de la pasada edición y sobrina de Miguel, le ha dado buenos consejos. Nacho y Palito mantienen una excelente relación como demostró el escultor el año pasado al apoyar, en sus redes sociales, su concurso en Honduras y en su reencuentra al salir de la isla.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io