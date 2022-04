María Parrado nos presenta su nuevo disco, 'Conmigo', un álbum maduro y versátil donde debuta como autora, y habla de su nueva vida en Madrid.



Jordi Dalmau confiesa sus secretos en nuestro 'Test de los famosos'. El diseñado catalán que ha vestido a novias de todo el mundo se define como "loco y radical" y sus diseños tan bonitos como creativos nos lo demuestran. Antes de dedicarse al mundo de la moda fue florista, dos profesiones que él confiesa que tienen bastante en común. Y aún antes fue: ¡Mecánico de coches! "Lo del diseño lo tenía dentro, aunque mi padre siempre quiso que fuera mecánico o el contable de la empresa. Empecé con el tema de las flores y luego a diseñar vestidos de novia. Y claro, mi padre me miraba fatal", nos reconoció Jordi Dalmau durante la entrevista que le hicimos en el Restaurante Ginkgo Garden, de Madrid. Allí, también demostró que además de diseñar, lo de posar se le da de maravilla, protagonizando una sesión fotográfica con los looks de la temporada para hombre. Y además, aprovechamos para someterle a nuestro 'Test de los famosos' y que nos contase sus secretos 'confesables'. Unas declaraciones que hemos recigido en el vídeo que puedes ver arriba.

El motivo por el que se especializó en el diseño de vestidos de novia lo tiene claro: "Es una de las partes en las que más puedo viajar con lso tejidos y crear cosas diferentes". Una profesión, la de diseñador, que también tiene mucho de psicólogo. "Las novias nos pregutan cosas que no han contado a nadie ni a sus madres. Tengo secretos de celebreties y de novias anónimas que me cuentan porque creo que sé escuchar, pero son eso secretos, cosas muy importantes en sus vidas que no hay que contar", nos explica dejándonos intrigrados.

Entre sus referentes en el mundo de la moda, hay diseñadores tan diferentes como Balenciaga o Jeremy Scott porque Jordi considera que "todos los diseñadores son referentes. Cada uno te puede dar una idea, una ayuda para crear una nueva forma".

¿Hay envidia entre los diseñadores? ¿A qué famosa le gustaría vestir? ¿Qué opina del estilo de la reina Letizia? ¡Dale al play y descubre sus respuestas!

