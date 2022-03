María Parrado tiene todas las cualidades para crecer en el mundo de la música: una voz increíble, actitud, simpatía y una naturalidad pasmosa. Ganó 'La Voz Kids' con 12 años y ahora, con 20, presenta 'Conmigo', un disco mucho más adulto donde ha participado como coautora en todas las canciones. También se ha trasladado de su querida Chiclana a Madrid, donde comparte piso en una ciudad que le ha permitido dar ese salto de madurez.

María, ¿Cómo empezaste a componer?

Me lancé porque lo hice junto a mi amigo Gonzalo Hermida, al que conozco desde hace años. En este proceso hubo un momento en que la cabeza me hizo 'clic' y le dije que iba a empezar a escribir con otra gente. Recuerdo cuando me llamaron para decirme que habían cerrado una sesión con Andrés Suárez. Buf, me puse súper nerviosa, imagínate abrirte a alguien que no conoces… Pero gracias a este viaje, estoy en un momento creativo muy bonito.

"Desde que falta mi padre, alguien fundamental en mi vida, todavía tengo más ganas de pelear por la música"

¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo álbum?

De todo. Sin proponérmelo he conseguido que el disco transmita muchos estados de ánimo. Tenía claro que quería que la primera canción fuera 'A mí', que es un mensaje de quererse a una misma. A veces se nos olvida y es importante que lo recordemos cuando flaqueamos.

También hay una canción, '71', dedicada a tu padre (falleció en 2017). ¿La música te ha servido de terapia?

Totalmente. La música me acompaña siempre. En los malos momentos, en los bonitos, cuando me enamoro, en la pandemia… Desde que falta mi padre, alguien fundamental en mi vida, todavía tengo más ganas de pelear por la música.

FERNANDO ROI HEARST

Llevas tiempo sin subirte al escenario. Tendrás ganas de gira.

¡Muchas! Espero que sea como montar en bicicleta (risas).

Empezaste en esto siendo una niña. ¿Te ha robado la música parte de tu juventud?

Cuando eres pequeña y te dedicas a esto, es muy importante cómo se comportan tus padres contigo, el entorno que tienes. Recuerdo que cuando gané 'La Voz Kids', mi padre tuvo conmigo una conversación de adultos. Me dijo: "¿Sabes que a partir de ahora tu vida va a cambiar? Ahora esto es un trabajo y vas a tener unas responsabilidades. A lo mejor te vas a perder cosas y quizás no te apetezca. Puedes no hacerlo y volver a casa". Yo me puse a llorar pensando, "¿y ahora qué hago? ¿Digo que no si es lo que me gusta?". Yo le agradezco muchísimo que tuviéramos esa charla.

"A la edición infantil de 'La Voz' hay que ir a jugar, a pasarlo bien"

¿Y qué le dirías a los niños que quieren participar en este programa?

Les diría que a la edición infantil de 'La Voz' hay que ir a jugar, a pasarlo bien. Nada más. Yo he estado en un programa de Canal Sur como jurado y notabas perfectamente los niños que tenían detrás a sus padres con el "venga, tienes que ganar".

Es una profesión muy inestable. ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla?

Pues sí, aunque yo sé que la música me va a acompañar toda mi vida, aunque no sea de cara a la gente. Yo tengo mi piano en el salón y soy la más feliz del mundo tocando. Pero también soy realista. Ahora he venido a Madrid y estudio Interpretación y Márketing y Publicidad. Un artista tiene que tener plan a, b, c y d. Es un mundo muy difícil y hay cosas que no dependen de ti.

"Soy muy cabezota, tengo mi carácter"

¿Crees que tienes que demostrar más por haber empezado tan joven?

Sí, siento que tengo que demostrarle al público ese cambio de niña a mujer. Es algo que me preocupa y me frustra porque no sé de qué manera hacerlo. Al final, si yo no me dedicara a la música, no tendría que mostrarle a mis amigos ese cambio, es un proceso que se ve de una manera natural. Al final todos tenemos nuestra esencia, somos lo que proyectamos. Yo sé que tengo una imagen de ser muy dulce, inocente… Vale, yo puedo ser así, pero te falta ver el otro 50 por ciento: soy muy cabezota, tengo mi carácter, las cosas bastante claras. Pero, ¿cómo demuestro eso? Es algo que últimamente me ronda mucho la cabeza.

Te has mudado a Madrid, ¿cómo viviste este proceso?

Al principio estaba como un flan. Yo pensaba que no iba a poder, era muy dependiente de mi madre, pero mira, a los tres días ya estaba en mi salsa. Antes de la pandemia me salían planes todos los días y decía siempre que sí (risas). Estaba todo el día dando vueltas.

¿Y cómo mantienes el contacto con tu madre y con tu familia?

Yo soy la niña del teléfono, parezco una centralita. Hablamos tres o cuatro veces al día, con ella me llevo súper bien.

¿Te has vuelto cocinillas ahora?

Sí, la verdad. Antes de venir a Madrid me apunté todas las recetas de mis dos abuelas. Cuando mis compañeras de piso quieren cuchareo, me meto en la cocina y, oye, no se me da nada mal.

Tienes cerca de 300.000 seguidores en Instagram. ¿Cómo llevas el tema de las redes sociales?

Pues lo llevo regular. Es un mundo complicado, yo lo utilizo como herramienta de trabajo, pero es difícil saber qué contenido gusta a tus seguidores. Me como demasiado la cabeza. Si fuera una chica anónima, creo que pasaría de las redes.

¿Cómo te imaginas en diez años?

Pues sin una arruguita (risas). A mí me gustaría seguir cantando, poder llenar teatros. También me encantaría ser madre, aunque sin prisa. Antes me gustaría cumplir mis sueños profesionales, no los aparcaría por tener hijos pronto, lo tengo claro.

"¡Yo no ligo! Siempre salgo con amigos y no hay manera de conocer a alguien fuera de mi mundo"

¿Y los aparcarías por amor?

¡Ni de coña! Y esto lo puedes poner en mayúsculas. Además, ¡si yo no ligo! Siempre salgo con amigos y no hay manera de conocer a alguien fuera de mi mundo. Necesito gente nueva, voy a apuntarme al gimnasio a ver si allí…

¿Y usar aplicaciones para ligar?

No, yo no valgo para eso (risas).

Con lo guapa que eres, ¡tendrías que tener cola de pretendientes!

Qué va. Si es que conoces a alguien, te ilusionas y luego te salen por peteneras. Enseguida saltan con que no quieren compromiso. ¿Acaso yo te he dicho que me quiero casar contigo? En fin…

"Soy muy de mi casa, desde pequeña. ¡Hasta limpiar me gusta!"

¿Qué te gusta hacer cuándo no estás trabajando en la música?

Soy muy de mi casa, desde pequeña. ¡Hasta limpiar me gusta! Ver pelis, series, estar con mis amigos.

¿Un defecto confesable?

Tengo mucho miedo a perder el cariño de la gente que quiero y le doy demasiada importancia, por ejemplo, si una amiga me contesta mal. Me gustaría cambiarlo.

Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos: Hotel Quinta de los Cedros. C. de Allendesalazar, 4, 28043. Madrid. 915 15 22 00.

